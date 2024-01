Desde este sábado, Venezuela se convertirá en el epicentro del fútbol sudamericano. En territorio llanero se desarrollará el Preolímpico Sub 23 de la Conmebol, certamen que le entregará a dos elencos (entre 10 postulantes) la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Como generalmente sucede en este tipo de competencias, el certamen es un imán para los ojeadores de grandes clubes, en la búsqueda de talentos, pese a que no estarán todas las figuras.

Considerando que no se trata de una fecha FIFA, los equipos del exterior (fundamentalmente Europa) no están obligados a ceder a sus jugadores, lo que ha provocado que las selecciones no tengan a todo el contingente al que podrían haber recurrido. Por ejemplo, Argentina no dispone de Alejandro Garnacho (19), extremo del Manchester United; ni de Facundo Buonanotte (19), volante del Brighton.

Por su lado, Brasil no contará con Vitor Roque (18), flamante delantero del Barcelona. Y Ecuador tampoco tendrá a Kendry Páez (16), mediocampista que ya tiene experiencia en el elenco adulto de la Tri. Chile no escapa de esa realidad: Nicolás Córdova no dispondrá de Darío Osorio (19) y Bruno Barticciotto (22).

De todas formas, el Preolímpico de Venezuela aglutinará a destacados prospectos del fútbol del continente: unos que son realidad más allá de su juventud, y otros que están en vías de construir una gran historia. ¿Quiénes son las figuras más valiosas del campeonato? Con era esperable, las potencias de Sudamérica, Brasil y Argentina, son las que gobiernan en este ítem.

Un nombre de alto vuelo es Endrick. Dando seis años de ventaja en el Preolímpico (tiene 17 años), el delantero es la joya más reciente del prolífico fútbol brasileño. Último campeón del Brasileirao con el Palmeiras, ya está vendido al Real Madrid, quien lo fichó por una cifra millonaria (70 millones de euros). Cuando cumpla la mayoría de edad se unirá a la Casa Blanca, por lo tanto estará disponible para la próxima temporada 24-25. Fue el goleador del Verdao en la última liga, con 11 tantos, y debutó por la adulta del Scratch. Endrick es el jugador más valorizado del torneo, según los datos de Transfermarkt: 45 millones de euros.

Otros nombres relevantes en la Canarinha son Andrey Santos, cedido por el Chelsea al Nottingham Forest, avaluado en 14 millones de euros; y John Kennedy, delantero de Fluminense y campeón de la Copa Libertadores. Anotó el gol que le dio el título a los cariocas ante Boca, en el Maracaná.

El otro candidato es Argentina. El plantel que encabeza Javier Mascherano tiene a un campeón del mundo entre los suyos. Es Thiago Almada, volante de Atlanta United, quien formó parte de la plantilla de Lionel Scaloni en Qatar 2022. Es el segundo jugador más costoso del Preolímpico: 27 millones de euros.

Almada estará rodeado de las grandes apariciones del fútbol transandino en el último tiempo. Uno es Valentín Barco, conocido como el Colo, lateral zurdo de Boca Juniors quien ya fue vendido al Brighton inglés. El cuadro que dirige Roberto De Zerbi siempre tiene en la mira a los nuevos talentos sudamericanos. Así lo hizo en el pasado con fichajes como el transandino Alexis Mac Allister (vendido al Liverpool), el ecuatoriano Moisés Caicedo (ahora en el Chelsea) y el paraguayo Julio Enciso. Con 19 años, Barco fue uno de los favoritos de Jorge Almirón (hoy DT de Colo Colo) en el elenco xeneize.

El otro que llama la atención en la selección argentina es Claudio Echeverri, el Diablito. Talentoso volante ofensivo de River, se convirtió en la vedette tras su gran desempeño en el Mundial Sub 17, tanto así que su futuro estará en el Manchester City. Su valor de mercado es de 12 millones de euros. Ingresó a la lista del certamen debido al descarte de Pedro de la Vega.

El dato concreto es decidor. Según lo que muestra Transfermarkt, los 19 futbolistas más valorizados del Preolímpico pertenecen al duopolio Brasil-Argentina. El contrapeso no existe. Después aparecen los chilenos. Con cifras más aterrizadas respecto a los anteriormente mencionados, los más caros de la Roja son Alexander Aravena y Damián Pizarro, las cartas de gol de Nicolás Córdova. Ambos están en los 5 millones de euros. Mientras el Monito asoma como el elemento más exportable de Universidad Católica, el ariete de Colo Colo vislumbra su futuro en Europa tras el acuerdo con el Udinese de Italia.

Instalados en Venezuela

Durante la tarde del jueves, la delegación de la Roja desembarcó en el país sede de la competencia, de cara al debut del domingo ante Perú (17.00 horas), en el Polideportivo Misael Delgado, de la ciudad de Valencia, recinto que acoge a 10 mil espectadores.

Clemente Montes, quien entró de emergencia a la nómina final tras la baja de Lautaro Pastrán, es optimista. “Nos preparamos bien. Trabajamos en la semana y estamos claros en los objetivos que queremos cumplir, que es clasificar a los Juegos Olímpicos”, declaró.

“Sudamérica tiene equipos muy difíciles. Será un grupo complicado, pero vamos a estar a la altura para lograr el objetivo que queremos”, selló el futbolista de la UC.

Luego del estreno, la Roja quedará libre en la segunda jornada, del miércoles 24. Posteriormente jugará tres duelos seguidos: ante Uruguay (sábado 27), Argentina (martes 30) y Paraguay (viernes 2 de febrero).