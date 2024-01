A una semana del debut en el Preolímpico: radiografía a la Sub 23 de Córdova

Luego de cuatro años, vuelve el Preolímpico. La competencia determinará a los representantes de la Conmebol en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París, que se desarrollarán entre julio y agosto. Más allá de las vicisitudes y que el momento del fútbol chileno está lejos de ser luminoso, lo cierto es que la ilusión existe de hacer una buena labor en tierras llaneras y, al menos, acceder a la fase final del certamen.

Con un exigente Nicolás Córdova al mando, la Roja Sub 23 está en plena preparación para llegar a tope al campeonato que arranca el próximo sábado 20 de enero. Chile debutará al día siguiente, frente a Perú, que dirige el conocido José Guillermo Del Solar, exjugador y ex DT de Universidad Católica. El grupo B lo completan Argentina, Uruguay y Paraguay.

Hablando del mentado y ultra repetido concepto del “recambio”, la generación de este Preolímpico, cuya base también estuvo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con Eduardo Berizzo, logrando medalla de plata, está llamada a tener una participación activa en el futuro del seleccionado absoluto, uno que (por cierto) todavía no tiene entrenador. El propio Córdova ha manifestado que una pieza clave en el trabajo de las juveniles es surtir de variantes al equipo adulto. Con todas estas alternativas, la Sub 23 se presentará en Venezuela con un sueño.

En la siguiente nota se hace una radiografía al equipo chileno, quiénes sobresalen y cómo está respecto a sus vecinos de la región.

Equipos

Como el Preolímpico no corresponde a una fecha FIFA, los equipos no están obligados a ceder a sus futbolistas, en especial los del extranjero. Por lo mismo, las selecciones tienen bajas importantes. Chile no escapa de aquello. Si bien las gestiones resultaron para contar con el arquero Vicente Reyes (Norwich City), y los atacantes Luciano Arriagada (Athletico Paranaense) y Lautaro Pastrán (Belgrano de Córdoba), no sucedió con otros del exterior como Darío Osorio (Midtjylland), Bruno Barticciotto (Talleres) y Nayel Mehssatou (Kortrijk).

Dicho esto, 20 de los 23 convocados militan en el fútbol local. Colo Colo es el que aporta más, con cinco. El último en sumarse fue Leandro Hernández, como reemplazo del mediocampista Felipe Chamorro (Palestino), quien fue liberado. Se une a Jeyson Rojas, Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro y Damián Pizarro. Este último tiene su futuro en el Udinese de Italia.

Después aparece la U, aportando con cuatro futbolistas: Ignacio Sáez, Renato Cordero, Jeison Fuentealba y Lucas Assadi. De estos cuatro, solo el golero Sáez no tiene presencias en Primera División. Luego asoman la UC, Magallanes y Unión Española con dos representantes cada uno (ver infografía).

Valores

La plantilla completa de la Selección tiene una valorización de 28,8 millones de euros (31,5 millones de dólares). Remitiéndose sólo al grupo B, la Roja es el tercero en lo que respecta al valor de mercado. Está detrás de Uruguay, que dirigirá Marcelo Bielsa, cuyo valor es de 32,8 millones de euros. Pero sin dudas el líder es Argentina, con una elevada cotización (y eso que no contará con varias de sus figuras europeas): 133,3 millones de euros. En otras palabras, la Albiceleste de Javier Mascherano vale casi cinco veces más que la Roja.

De lo general a lo particular. En el contingente de Córdova son dos los futbolistas que sobresalen por su valorización. Alexander Aravena y Damián Pizarro son los más costosos de Chile, cotizados en 5 millones de euros cada uno, según Transfermarkt. Mientras el Monito es la carta más exportable que tiene Católica en el futuro próximo, el ariete albo tendrá, luego del Preolímpico, la opción de llegar a Udine para sellar el vínculo con el elenco italiano. El podio de los más valorizados lo cierra Lucas Assadi, con 4 millones de la moneda europea. En la U aguardan porque el 2024 sea el año de su consolidación.

En las antípodas se ubican un par de arqueros, que son los de menor valor de mercado. Se trata de Diego Carreño, de O’Higgins, y el mencionado Ignacio Sáez, de los azules. Ambos están en los 50 mil euros.

Si de valores se trata, no hay punto de comparación con quienes lideran este ítem en el torneo. El primero de la lista es el brasileño Endrick, de 17 años, joya del Palmeiras y ya adquirido por el Real Madrid, con un valor de 45 millones de euros. Cuando cumpla 18 se unirá a la tienda merengue. Después le sigue el argentino Thiago Almada, parte del equipo de Lionel Scaloni que fue campeón del mundo en Qatar. El jugador del Atlanta United, de la MLS, posee una cotización de 27 millones de la moneda europea.

Rodaje

En el Campeonato Nacional 2023, el seleccionado que tuvo más minutos en cancha fue Alexander Aravena, quien sumó un total de 2.388 en 27 partidos con la camiseta de la UC. Quien le sigue es César Pérez, uno de los nombres que más ha movido el mercado de pases en la liga. El volante jugó 2.094′ con Unión La Calera. En tercer lugar se ubica Jonathan Villagra, zaguero central de Unión Española, con 2.061′.

Estos tres fueron quienes superaron la barrera de los 2.000 minutos disputados. Punto aparte merece la mención para Tomás Ahumada, golero de Audax Italiano y una de las sorpresas de la nómina, por su ausencia (al igual que el caso de Marcelo Morales). Independiente a las decisiones del cuerpo técnico, el dato duro indica que el arquero sumó 2.250 minutos en 25 partidos. Por contraparte aparece Diego Carreño, de O’Higgins, quien sumó recién 180′ en el pasado torneo de Primera División.

En el ítem goles, también se impone Aravena. El ex Ñublense fue el único que cruzó la barrera de los dos dígitos, anotando en 13 ocasiones para Católica. Después están César Pérez y Damián Pizarro, cada uno con seis tantos. Posteriormente se ubica Lautaro Pastrán, quien jugó el primer semestre de 2023 en Everton y convirtió en cinco ocasiones.

Queda menos para el estreno de la Selección en el Preolímpico. El otro domingo, a las 17.00 horas, enfrentará a Perú en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. En la segunda jornada (miércoles 24 de enero) queda libre.

“Lo importante es que los jugadores entiendan lo que estamos buscando. Al final, los entrenadores tenemos la potestad de poder decidir nuestra manera de jugar y todo, pero es irrelevante si el jugador no lo entiende. Eso me tiene muy tranquilo. Los jugadores han ido entendiendo, avanzando, comprendiendo mejor el juego. Eso es lo que al final nos va a hacer competir en el Preolímpico”, declaró Nicolás Córdova luego del amistoso del viernes ante Bolivia, en Pinto Durán, que terminó en victoria.