¿Quiénes son las figuras? ¿A quién ha cortado?: el plan de Nicolás Córdova para brillar con la Roja Sub 23 en el Preolímpico

La nómina final para el Preolímpico sub 23 a llevarse a cabo en Venezuela, ya fue entregada por el entrenador, Nicolás Córdova. Entre ellos, destacan jugadores que representaron una figura importante para sus respectivos equipos durante la temporada.

Desde el torneo nacional, Colo Colo es el equipo que más jugadores aportó a la nómina, entre los que destaca Vicente Pizarro (21), quien viene de disputar un total de 34 partidos entre torneos nacionales e internacionales. El delantero Damián Pizarro es otro nombre a tener en consideración, pues con 18 años se ganó la titularidad en el Cacique, convirtiéndose en uno de los goleadores del club con siete tantos anotados a lo largo de la temporada.

Le sigue Universidad de Chile con tres futbolistas. Lucas Assadi (19) es uno de los jóvenes a tener en cuenta. El oriundo de Puente Alto, completó esta temporada un total de 27 partidos, anotando cuatro goles repartidos entre el Torneo Nacional y Copa Chile. El oriundo de Puente Alto espera hacer valer su condición de joven promesa durante su participación en el torneo. Otro nombre a considerar es el de Jeison Fuentealba, el mediocampista, a lo largo de la temporada completó 471 minutos en cancha, anotando un gol y entregando tres asistencias.

Assadi durante la temporada 2023.

Alexander Aravena (21) es uno de los futbolistas que más cautiva, pues con cerca de 3 mil minutos jugados, supo ganarse la titularidad indiscutida en el Universidad Católica y todo apunta a que será uno de los referentes de la selección dirigida por Nicolás Córdova.

Los grandes ausentes

Llama la atención la ausencia de ciertos nombres que a priori, se entendía que debían estar en la nómina final. Uno de ellos es Luis Rojas, ex jugador de Universidad de Chile y que actualmente milita en el Crotone de Italia. El san bernardino fue desvinculado por Nicolás Córdova al no presentarse a entrenar el fin de semana del 23 de diciembre del año pasado acusando problemas estomacales. Lo cierto es que el estratega lo consideró una falta grave y tomó la decisión de borrarlo de la nómina.

Otro de los grandes ausentes, es el lateral izquierdo de Universidad de Chile, Marcelo Morales (20 años), que, con 23 partidos jugados entre el Torneo de Primera División y Copa Chile, supo hacerse un nombre dentro de la oncena del equipo estudiantil. Lo cierto es que las razones del estratega para marginarlo, fueron por el poco cuidado alimenticio que tenía el jugador, lo que se vió reflejado en la medición de los índices.

Mismo motivo por el que se llevó a cabo la desvinculación del portero de Audax Italiano, Tomás Ahumada (22 años). El joven arquero itálico, a base de buenas actuaciones y con 35 partidos a lo largo de la temporada, era uno de los llamados a ser figura en el preolímpico.

Cabe mencionar que jugadores como Darío Osorio (F. C. Midtjylland), Bruno Barticciotto (Talleres de Córdoba) y Nayel Mehssatou (K. V. Kortrijk), que, a pesar de contar con la edad necesaria, no fueron autorizados por sus equipos dado que el torneo no está contemplado dentro del calendario internacional de la FIFA.

Plano internacional

La selección brasileña se alza como una de las favoritas para quedarse con uno de los cupos a París 2024. Entre sus filas cuentan con figuras como Endrick Moreira (17), que luego de una gran temporada en Palmeiras, el Real Madrid puso sus ojos en él y desembolsó 35 millones de euros por su carta, posicionándolo como una de las grandes promesas a nivel mundial. Otra de las estrellas a nivel latinoamericano es John Kennedy (21), quien realizó el gol que coronó a Fluminense como campeón de la Copa Libertadores y que viene de anotar un gol en la semifinal del Mundial de Clubes.

La selección Argentina cuenta con futbolistas campeones el mundo a nivel adulto, tal es el caso de Thiago Almada (22), que luego de las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa, fue llamado de emergencia por Lionel Scaloni. Un viejo conocido es Pablo Solari (22), ex delantero albo, que gracias a sus buenas actuaciones con River Plate lo han llevado a ser sondeado incluso por equipos de la Premier League.

El torneo como tal arranca el sábado 20 de enero, pero no será hasta el día domingo cuando la Selección Chilena debute contra Perú a las 16:00 horas. El resto del grupo está conformado por Argentina, Uruguay y Paraguay.