PF de Maradona que llegó a Colo Colo junto a Almirón revela las anécdotas y exigencias del Pelusa en su paso por México

Está en marcha el modelo 2024 de Colo Colo con una nueva cabeza técnica. En el pasado quedó la etapa de Gustavo Quinteros y ahora es Jorge Almirón quien conducirá al Cacique, tras firmar su vínculo por dos temporadas. Con el tiempo en contra, la directiva de Blanco y Negro dio con el entrenador, que pretende darle una vuelta a la escuadra alba, que tendrá un intenso mes de febrero: la Supercopa frente a Huachipato, el inicio del Campeonato Nacional y la serie ante Godoy Cruz, por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Luego de su experiencia en Boca Juniors, donde alcanzó la final de la última Libertadores (perdiendo ante Fluminense en el Maracaná) pero falló en el ámbito local, Almirón tendrá su primera experiencia dirigiendo en el fútbol criollo. Viene con un cuerpo técnico de confianza. Su ayudante es Maximiliano Velázquez, exfutbolista e histórico de Lanús, quien fuera dirigido por el adiestrador, siendo el capitán del Granate en el plantel que llegó a la final de la Libertadores 2017. Otro que llama la atención es el preparador físico que llega a Colo Colo, que tiene una historia particular ligado a uno de los más grandes del fútbol mundial.

El argentino José Altieri es el nuevo PF del primer equipo colocolino. Oriundo de Morteros, Córdoba, tiene en su currículum haber pasado por Pachuca, León, América, Atlas y Correcaminos en México, pero con destacador se marca haber trabajado con Diego Armando Maradona, precisamente en Norteamérica. Formó parte del equipo técnico del fallecido astro transandino en Dorados de Sinaloa, cuando en 2018 revolucionó la segunda categoría del fútbol azteca.

El especialista narró en aquella oportunidad cómo llegó a trabajar con el Pelusa. “El primer contacto lo tuve con Luis Islas (asistente de Maradona en Dorados), él me habló de las características físicas que quería del equipo. Uno que esté preparado para la presión alta y que sea intenso. Me siento muy identificado a esa metodología de trabajo”, narró el propio José Altieri, sobrino de Alfredo Altieri, quien trabajó en el cuerpo técnico de Carlos Bianchi en Boca Juniors.

“Me quedó algo marcado y quedé sorprendido cuando me dijo ‘me han hablado maravillas de usted como profesional. Necesito un equipo intenso y rápido, cuenta conmigo para lo que sea y tienes toda mi confianza’. Fue una emoción y una satisfacción recibir esas palabras”, manifestó.

La presencia de Maradona en México le dio una inusitada atención mediática a una competencia de segunda división. Por lo mismo, Altieri fue testigo en varias oportunidades de lo que generaba el Diez entre los fanáticos y de cómo se transformaba al momento de ingresar al campo. “Diego era, como se le ve en los videos, un pibe que va al día, lo disfrutaba, se transformaba cuando entraba a la cancha. Él se olvida de los dolores de tobillo, de cintura, de cadera, se transformaba en la cancha”, declaró a AS México hace años.

“El hecho de trabajar con una figura del fútbol mundial y ahora leyenda como Diego, la verdad es que siempre me va a quedar marcado de por vida, pero más me marcó la humildad que él tenía. La primera pregunta que me hice cuando me presenté con él fue cómo sería trabajar con un ícono mundial y él fue el que se abrió e hizo que todo fuera pasajero, como si nos conociéramos de toda la vida”, agregó.

El flamante PF del Cacique se declara fanático de tres géneros musiciales (el folclore argentino, el rock y el reggae) y de la serie Breaking Bad, y tiene como ídolo a Juan Román Riquelme. Además jugó fútbol de pequeño y también practicó natación y básquetbol. Será uno de los escuderos de Jorge Almirón en la exigente campaña 2024 de Colo Colo.

En su presentación en el estadio Monumental, el DT habló acerca de esta incorporación: “Lo conozco por referencias del padre, muy buenas referencias de exjugadores”.