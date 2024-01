Los tira y afloja de la negociación: los detalles del millonario contrato que puso a Jorge Almirón como nuevo técnico de Colo Colo

El 15 de diciembre pasado, el directorio de Blanco y Negro decidió poner fin al ciclo de Gustavo Quinteros como entrenador de Colo Colo. Desde ese día se activó la búsqueda de su reemplazante. Varios currículos se analizaron en las oficinas del Monumental. Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Martín Palermo... Sin embargo, la terna final la compusieron Luis Zubeldía, Vanderlei Luxemburgo y Jorge Almirón.

En el caso del DT de Liga de Quito, nunca hubo una determinación clara de su parte para llegar al Cacique. Su primer deseo apuntaba a que se restableciera el clima interno en el LDU para continuar el proyecto que lo llevó a ganar el título de la Serie A de Ecuador y la Copa Sudamericana. Así las cosas, en Macul intensificaron las conversaciones con Jorge Almirón y Luxemburgo.

El brasileño irrumpió en los últimos días y entusiasmó al directorio. En un principio se llegó a él a través de intermediarios, debido a que estaba en una zona de difícil cobertura. Posteriormente se le envió una propuesta para que la estudiara.

“Existe una conversación abierta, Colo Colo hizo una consulta y Vanderlei (Luxemburgo) lo está pensando. Le agrada mucho la idea de llegar a Colo Colo, porque es un equipo grande de América del Sur y que juega la Copa Libertadores”, reconocía ayer Márcio Carmo, representante del estratega, a El Deportivo.

“Se hizo una consulta para conocer lo que el club tiene, el proyecto que privilegia y qué es lo que piensa el presidente. Vanderlei todavía está conociendo lo que piensa la dirección de Colo Colo para también proponer sus términos. Se está conversando”, expresaba el agente, quien agregaba que el técnico “no se ha dado un plazo para responder. Está ahora conversando con la familia para ver la posibilidad de analizar todo”.

Ayer, por la tarde, el agente del brasileño llamó al Monumental para señalar que enviarían una contrapropuesta, la que hasta el mediodía de este jueves aún no llegaba.

Y justamente en Blanco y Negro reconocen internamente que les faltó tiempo para avanzar con el afamado adiestrador, pues las urgencias no permitían dilatar más la búsqueda, tomando en cuenta el lunes comienza la pretemporada.

El paso definitivo

Finalmente, después de varios días de conversaciones, el elegido fue Almirón, quien además se mostró entusiasmado con el proyecto y también con las divisiones menores, pues el proyecto 60-40 de los albos tiene una relación de origen con el plan de Lanús, club en el que el entrenador tuvo gran éxito. El transandino recibió una propuesta y contestó con una contraoferta que apuntaba a recibir un sueldo cercano a los US$ 2 millones, una cifra que en el Monumental no estaban dispuestos a pagar, pues se escapaba del presupuesto fijado. Sin embargo, se llegó a un acuerdo para que el argentino y su cuerpo técnico perciban un sueldo cercano a los US$ 1,6 millones por dos temporadas, pero con bonos por objetivos cumplidos.

Así, la primera posibilidad de un incremento está en la fase de grupos de la Libertadores. Si el Cacique logra acceder a ella, el técnico recibirá un porcentaje de los US$ 3 millones que entrega la Conmebol por acceder a esa instancia. Y así sucesivamente si los albos siguen avanzando en el certamen continental.

El siguiente paso para oficializar la llegada de Almirón a Colo Colo está relacionado con la ratificación del directorio, lo que podría dos tandas. En un principio se citó a reunión de la mesa de Blanco y Negro para este jueves y viernes, con el fin de entregar los alcances del proyecto del argentino y el detalle fino de las negociaciones. Si existe una unanimidad para llevar a cabo la votación antes de las 48 horas de plazo para convocar a una reunión, como señalan los estatutos de ByN, la llegada del DT puede ser votada de inmediato y ratificada. En caso de que algún director pida tiempo para estudiar bien el nombre, la elección deberá llevarse a cabo el viernes, cuando se cumplan el plazo fijado por la normativa.

Más allá de este tema burocrático, es un hecho que Almirón será ratificado, por lo que ya se trabaja en la búsqueda de pasajes para que pueda arribar al país durante el fin de semana y hacerse cargo del plantel desde el primer día. Es decir, desde este lunes, cuando comience la pretemporada que llevará a los albos a Uruguay, donde también tendrán una serie de amistosos, como parte del torneo Serie del Río de la Plata, en el que enfrentará al campeón uruguayo Liverpool, al monarca argentino Rosario Central y a Nacional de Montevideo.

La primera misión que tendrá el entrenador será la llegada de nuevos refuerzos. El transandino mira de reojo a su exclub Boca Juniors para ver la opción de sumar algunos jugadores sin minutos en el cuadro xeneize. Asimismo, deberá definir la continuidad de varios elementos, entre ellos Ramiro González.