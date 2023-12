El recado de Luis Zubeldía a Colo Colo que modifica los planes de Daniel Morón

Colo Colo continúa con la búsqueda de un nuevo entrenador para el primer equipo después de que el directorio de Blanco y Negro decidiera no renovar el vínculo con Gustavo Quinteros. Entre los factores que terminaron guiando esta decisión estuvieron el hecho de no lograr conseguir el bicampeonato del Torneo Nacional, además de que no poder dar el salto de calidad que esperaban en las competencias internacionales, siendo eliminados en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Entre las opciones que maneja Daniel Morón, el gerente deportivo de la concesionaria, están Gabriel Heinze que es uno de los sueños del equipo. El perfil ofensivo de sus escuadras de hecho lo llegó a posicionar como un candidato a la Selección. Claro que dentro de las opciones también hay otro argentino. Luis Zubeldía, actual entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

De hecho, el propio DT había manifestado que sentía una serie de incomodidades en el cargo, en especial por el asunto directivo, instancia que comenzó a ilusionar en Macul.

“Este último mes hemos sufrido mucho con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto. Estuvimos naufragando en situaciones complicadas no por predisposición nuestra. Nosotros desde el día uno queríamos tener un 2024 con Liga”, sostuvo hace algunos días en ESPN Ecuador.

“Por cuestiones dirigenciales hasta que no haya una unión en cuanto a la comisión de fútbol, en cuanto al presidente de cara al futuro, nosotros la pasamos mal, el cuerpo técnico también, porque tenemos hijos teníamos que anotar a los niños al colegio”, agregó.

Prioridades

Claro que en las últimas horas el panorama parece haber cambiado. Antes de regresar a Argentina para pasar las fiestas de fin de año, el director técnico dejó claro cuál es su interés de cara a la temporada 2024.

“Con todo respeto a grandes equipos que pueden estar pendientes de uno, la prioridad la tiene Liga. Quiero aclarar eso. Tengo un sentimiento muy fuerte”, expresó de entrada Zubeldía. “Me ha dado mucho Liga y no hay dinero que pueda cambiar mi opinión”, agregó.

“En este corto plazo es Liga o nada, quiero que el club siga creciendo… Saben lo que pienso los dirigentes de Liga. Me han dicho que quieren que siga, entonces no puedo poner plazos. Pero no puedo tomar la decisión sin saber cómo van a seguir las condiciones”, cerró sobre su futuro.

Esta sería otra traba en los trabajos de Morón por conseguir un nuevo técnico a Colo Colo que se suma al alto costo que implicaría su llegada. Las pretensiones salariales del adiestrador bordean los US$ 1,5 millones y a falta de negociaciones formales con Blanco y Negro es probable que se busque reducir esta cantidad. Cabe señalar que el monto asignado al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros llegaba a los US$ 1,2 millones.

De todas maneras Colo Colo deberá apresurar el paso para que el equipo pueda tener una pretemporada tranquila, considerando que el Cacique será uno de los elencos que será protagonista en el arranque de la temporada 2024 del fútbol nacional. El debut oficial será en la Supercopa 2024 que quedó programada para el próximo 11 de febrero, día en el que tendrán que enfrentarse a Huachipato.