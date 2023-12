La millonaria exigencia de Luis Zubeldía, la carta de Colo Colo para reemplazar a Gustavo Quinteros

Colo Colo busca entrenador. La semana pasada, el directorio de Blanco y Negro determinó no renovar la relación con Gustavo Quinteros. El fracaso en la intención de conseguir el bicampeonato es una de las causas para explicar el término de la relación. Hay más: a nivel internacional, los albos no consiguieron dar el salto de calidad al que aspiraban (de hecho fueron eliminados prematuramente de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana) y, en efecto, la relación estaba desgastada. El estilo de gestión del técnico tenía detractores en Macul, aunque solo sobre el final (contradictoriamente, después del título en la Copa Chile), se hicieron notar.

Los albos tienen varias opciones. Gabriel Heinze es el sueño. El perfil ofensivo de sus escuadras llegó a instalarle en su momento como candidato a la Selección. Desde Macul ya recibió llamados. La negociación debería avanzar en las próximas horas. Hay más opciones, todos argentinos. En la lista aparece, también, Luis Zubeldía, actual entrenador de Liga Deportiva Universitaria, un nombre que aparece en el Monumental cada vez que hay que llenar la banca. Más atrás en las preferencias figura Gustavo Álvarez, el técnico que acaba de sacar campeón a Huachipato, quien ya negocia con la U.

Millonaria exigencia

Zubeldía es un técnico cotizado. Primero, por su condición de niño prodigio de las bancas. A los 27 años, reemplazó a Ramón Cabrero en la banca de Lanús, lo que le convirtió en el técnico más joven en dirigir en la Primera División argentina. Tres años después, partió a Ecuador para dirigir a Barcelona. En 2012 se hizo cargo de Racing y, dos años después, asumió por primera vez la banca de Liga Deportiva Universitaria. Su currículo incluye pasos por Santos Laguna, Independiente Medellín, Alavés, Cerro Porteño y dos retornos: a Lanús y a LDU. En la escuadra ecuatoriana dirige actualmente, aunque ya está instalada la idea de que no continuará en el puesto.

Luis Zubeldía, en Liga Deportiva Universitaria (Foto: LDU)

El propio Zubedía ha reflejado incomodidad. “Este último mes hemos sufrido mucho con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto. Estuvimos naufragando en situaciones complicadas no por predisposición nuestra. Nosotros desde el día uno queríamos tener un 2024 con Liga”, sostuvo en ESPN Ecuador. “Por cuestiones dirigenciales hasta que no haya una unión en cuanto a la comisión de fútbol, en cuanto al presidente de cara al futuro, nosotros la pasamos mal, el cuerpo técnico también, porque tenemos hijos teníamos que anotar a los niños al colegio”, manifestó.

Esa inestabilidad es la que los albos pretenden aprovechar. Sin embargo, el panorama no altera la condición de que Zubeldía es un técnico costoso: sus pretensiones salariales bordean los US$ 1,5 millones. A falta de las negociaciones formales, en las que, con seguridad, Blanco y Negro intentará reducir la cifra, hay que consignar que ese monto excede los ingresos que percibía Gustavo Quinteros (US$ 1,2 millones).

Las negociaciones, tanto con Zubeldía como con el resto de los candidatos, están a cargo de Daniel Morón, el gerente deportivo de Blanco y Negro. El emblemático arquero de Colo Colo 1991 tendrá que dar cuenta de las negociaciones al directorio que, finalmente, tendrá que aprobar la designación y darle curso a las formalidades.