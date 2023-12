“Me encanta la noche”: el increíble oficio al que se habría dedicado el último héroe de la final de la Libertadores si no fuera futbolista

Seguramente muy pocos imaginaron la forma en que John Kennedy terminaría este 2023. A principios de año jugaba en el Ferroviária, de la Cuarta División de Brasil, y a su corta edad ya se había envuelto en problemas extradeportivos. Ahora, en diciembre, el jugador de 21 años es la gran revelación de Fluminense y uno de los talentos con más proyección del continente. Un giro increíble.

El nacido en Itaúna fue determinante para que el club de Río de Janeiro pudiera ganar su primera Copa Libertadores. De hecho, marcó goles en los octavos, en los cuartos y en las semifinales de torneo. Y como si eso fuera poco, anotó el tanto del triunfo en la final ante Boca Juniors en el Maracaná, en el tiempo extra.

Tanto ha sido su crecimiento que actualmente el sitio especializado en tasación de jugadores, transfermarkt, informa que su pase hoy tiene un valor de 7,6 millones de dólares, casi el doble de lo que costaba hace seis meses.

Una increíble confesión

Por estos días, John Kennedy y el Flu se encuentran en Arabia Saudita, lugar en el que están disputando el Mundial de Clubes y en donde los de Río ya están instalados en la gran final del certamen.

De hecho, justamente el mencionado delantero fue otra vez determinante. En la semifinal ante el Al-Ahly de Egipto, marcó el segundo tanto de su equipo en el triunfo 2-0 que le dio el pase a la final.

John Kennedy tras su gol de este lunes. Foto: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Claro que, en la previa de este compromiso, el verdugo de Boca Juniors efectuó una confesión que sorprendió a todos en Brasil. La FIFA realizó un video para conocer mejor al joven artillero. En esta instancia, John Kennedy confesó qué sería de su vida si no fuera futbolista: “Si no hubiese sido jugador de fútbol, sería productor de eventos, porque me encanta la noche”.

Van por el título

Ahora Fluminense y su goleador esperan rival para ir por el título, el que saldrá del compromiso entre el Manchester City y el Urawa Red Diamonds de Japón, en un encuentro que marcará el estreno de los de Pep Guardiola en el torneo.

Cual sea el contrincante, la final está pactada para el viernes 22 de diciembre a las 15.00 horas de Chile.