Gustavo Quinteros le responde con todo al presidente del CSyD Colo Colo: “Ese personaje no existe; esperó que me fuera para difamarme”

Los últimos días fueron negros en la vida de Gustavo Quinteros. El viernes no le renovaron el contrato en Colo Colo y este recibió duras acusaciones de parte del timonel del CSyD Colo Colo, Matías Camacho. Por lo mismo, era muy importante escuchar su versión.

“Me hubiese gustado despedirme en una rueda de prensa y darle la mano al presidente (Alfredo Stöhwing) para agradecerle su confianza”, dice el entrenador en conversación con TNT Sports. Luego disparó contra Camacho y lo comparó con la directiva anterior de la corporación alba.

“Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas hubiesen sido distintas. No sé por qué existió ese cambio, pero fue perjudicial para el club. La mayoría de los jugadores no tiene relación con ese personaje que salió a hablar ahora y espero que yo me fuera para tratar de difamarme”, soltó el adiestrador.

Luego agrega que “la mayoría de la gente inteligente que me conoce y sabe cómo soy, no caerá en estas mentiras.... A veces iba cuándo ganábamos, nos visitaba en el camarin, pero los jugadores no tenían una relación directa. No quiero hablar de él, porque para mi no tiene importancia, pero habló de que tenía mala relación con jugadores y los primeros que me llamaron fueron Maxi Falcón, Esteban Pavez y Emiliano Amor”.

Acto seguido, insistió en que “no quiero darle más minutos a este personaje, ni poner a mi nivel a alguien que no hizo nada positivo por el club. Si me hablas de Valladares y Marchant, te digo que son unos fenómenos. Siempre estuvieron en las buenas y en las malas y son muy apreciados por los jugadores. Pero no este personaje, porque es todo lo contrario”.