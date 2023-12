“Impuso su juego e ilusiona a un país que respira fútbol”: Marcelo Bielsa es elegido uno de los personajes del año en Uruguay

Tras la salida de Diego Alonso como técnico de la selección de Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzó de inmediato la búsqueda de un reemplazante. Si bien la lista era amplia, poco a poco fue surgiendo el nombre de Marcelo Bielsa.

El entrenador, que ya había tenido experiencia a nivel de selecciones en Argentina y Chile, finalmente se quedó con el cargo, lo que generó una serie de cuestionamientos, en especial por tratarse de un argentino dirigiendo a la Celeste. Además se sumaron una serie de decisiones y exigencias que terminaron por provocar la salida de algunos históricos funcionarios.

Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados fue la idea de marginar del primer llamado a Luis Suárez y Edinson Cavani, apostando por una nómina orientada hacia el recambio con varios jugadores jóvenes.

Lo cierto es que a lo largo del desarrollo de las Eliminatorias Marcelo Bielsa poco a poco fue sumando adeptos y ganándose la confianza de los hinchas. Lo hizo a punta de los resultados. Los triunfos sobre Brasil y Argentina le permitieron al equipo escalar en la tabla y finalizar el 2023 en la segunda posición a solo dos unidades del líder.

Gracias a aquello el diario Ovación destacó al rosarino como uno de los personajes del año 2023. “El entrenador puso manos a la obra y enseguida dejó su sello. Se encerró en el Complejo Celeste, pidió una serie de reestructuras edilicias y comenzó a tener charlas mano a mano con los futbolistas. Conversaciones largas, de fútbol (fútbol y más fútbol) y con mucho material visual para que entendieran de la mejor manera lo que él esperaba de ellos. Todos coincidieron en que quedaron sorprendidos con el nivel de información que manejaba Bielsa de cada jugador”, destaca el medio.

Además, refuerzan el aspecto de los conflictos que se generaron tras su llegada con el periodismo. “El efecto que tiene en el aficionado no lo puedo medir. Sí veo lo conveniente que es para los medios que el entrenador tome resoluciones a favor o en contra de futbolistas que activen la polémica”, señaló antes de comenzar la disputa por los puntos.

“A mí por supuesto me interesa la opinión de los destinatarios, no me interesa lo que opinan los medios de comunicación. Lo importante no es lo que se diga, sino a la cantidad de gente que escucha y así actúan. No lo critico ni lo convalido. Insisto, todos ustedes (por los periodistas) pertenecen a empresas que no jerarquiza la construcción de ideas para los amantes del fútbol, sino que las empresas les piden que sean escuchados”, agregó Bielsa.

Sobre los resultados obtenidos recalcan que “rápidamente terminaron de inclinar la balanza a su favor. La Celeste comenzó la Eliminatoria mostrando buen fútbol y consolidando la idea en resultados. Fue superior a Chile en el debut (3-1), perdió ajustadamente con Ecuador en la altura de Quito (1-2), sacó un importante empate en la hora en el calor de Barranquilla ante Colombia (2-2) y venció a Brasil (2-0) luego de 22 años. Uruguay fue más en todas las líneas de la cancha y la gente terminó gritando “oleee, oleee, oleee”... ¡ante Brasil! Fue un triunfo histórico”.

“Ya con su idea de juego grabada a fuego en el plantel, el DT optó por los regresos de los goleadores históricos para enfrentar a Argentina y Bolivia. Cavani se bajó de la convocatoria por lesión, pero Lucho recibió el calor del pueblo uruguayo en un Centenario repleto que lo ovacionó en más de una oportunidad”, continúan.

“La Celeste se quedó con el clásico del Río de la Plata superando 2-0 al campeón del mundo, y por primera vez como visitante en Eliminatorias, y luego barrió sin problemas a Bolivia por 3-0 en Montevideo. Así cerró el 2023, firme en el segundo puesto de las Eliminatorias e ilusionando a todos con el rendimiento dentro de la cancha”, concluye el medio uruguayo.