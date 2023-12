Chuflinga Herrera se suma a los detractores del Fondo de Retiro del Sifup: “Es una injusticia muy grande lo que están haciendo los dirigentes”

Leonel Herrera Rojas se suma a la lista de detractores del Fondo de Retiro del Sifup. Pese a que Gamadiel García ha enfatizado en que se trata de un beneficio de que le llega a quienes dejaron la actividad desde 2017 y que han tenido otras instancias para ayudar a las generaciones pasadas, los dardos hacia su gestión continúan. En esta ocasión, es el histórico exfutbolista de Colo Colo quien arremete contra la directiva del sindicato.

“El Sifup dio un bono a exfutbolistas, no sé cómo lo reparten, creo que fue un millón de dólares. Le dieron solo a jugadores de su época hacia adelante, pero los que fundaron el sindicato, hablo de Mario Moreno, Bernardo Bello, Alberto Foullioux, Humberto ‘Chita’ Cruz, Juan Rodríguez, Hugo Lepe, entre otros, ¿Cuándo se les ha hecho un reconocimiento? Muchos fallecieron, pero quedan sus familias. No miró esa parte el señor Gamadiel García”, disparó Rojas, en diálogo con radio Cooperativa.

De esta forma, se cuadra con lo dicho por Reinaldo Navia hace algunas semanas. “Muchos no la están pasando bien en Chile. Algunos no tienen para comer, otros están enfermos. Hay bastantes que no tienen la solvencia económica para comprar medicamentos”, declaraba el Choro.

“Estaba leyendo lo de Nelson Sandoval, que le cortaron una pierna (por diabetes). Lo han tenido que ayudar personas de otros lados, otros futbolistas, yo lo valoro mucho, pero del sindicato absolutamente nada. No sé cómo se repartió la plata. Es una injusticia muy grande lo que están haciendo los dirigentes actuales del Sifup”, agregó Herrera Rojas este fin de semana.

La noticia de fue difundida, entre otros exjugadores, por Rodrigo Pérez, quien también se lanzó contra el ente gremial. “Nelson Sandoval nosotros no te abandonamos, que alegría que gracias a los exfutbolistas sin bono hoy puedes caminar y tener una vida más digna”, redactó en su cuenta de X (ex Twitter). Incluso, en los comentarios fue más allá y aseguró que desde el Sifup no se comunicaron con el otrora deportista. “Ni un llamado a Nelson”, respondió a un usuario que consultó por un eventual aporte del sindicato.

Los dos Leonel Herrera jugaron en Colo Colo.

De Herrera a Herrera

Herrera Rojas también se refirió a la decisión de su hijo, Leonel Herrera Silva, de subastar la casaca con la que anotó el tercer gol de Colo Colo en la final de la Copa Libertadores 1991. “La camiseta la tenía en el club en el estadio Monumental, la mostraron varios años, pero tampoco hubo un reconocimiento a varios jugadores. Hubo varios que dejaron implementos deportivos, no solo mi hijo. Él se aburrió de eso y de conversar con los dirigentes de los jugadores, de ofrecérsela también a ellos y no lo pescaron, no le dieron bola. Yo lo aconsejé a que hiciera lo que él quiera con la camiseta”, expuso.

En esa línea, recordó la final pérdida por el Cacique ante Independiente de Avellaneda en la edición de 1973 del certamen continental y lamentó no haber podido lograr lo mismo que su descendiente haría casi dos décadas más tarde. “Queda una amargura inmensa de grande porque hubiéramos batido un récord de ser papá e hijo campeones de América. Pero estuve muy contento, porque además hizo el gol de la tranquilidad. Yo no pude estar porque en ese tiempo yo estaba dirigiendo en Temuco. Lo viví con todo y reventé las tablas de la cama saltando de alegría”, da a conocer.