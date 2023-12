Gamadiel García defiende el Fondo de Retiro: “Este no es un proyecto que se me ocurrió y que es para mis amigos”

Gamadiel García dice, medio en broma, medio en serio, que está acostumbrado a entregar la misma explicación cada cierto tiempo. Otra vez, el Fondo de Retiro, una de sus banderas de lucha más emblemáticas desde que decidió postularse a la presidencia del Sifup, está en el centro de la polémica.

Este fin de semana, fue Reinaldo Navia quien salió a enfrentar la iniciativa. “He buscado a Gamadiel García para hablar y se ha hecho el hueón. Le dan dinero a los futbolistas que se van retirando. Si tienen 11 años de carrera les dan cierta cantidad de carrera y de ahí para adelante. No digo que ellos no lo merezcan, pero se ha dejado de lado a las generaciones pasadas”, lamentó el ex delantero de Santiago Wanderers y el América de México. Lo hizo a través de un posteo en Instagram.

Las razones

El timonel de los futbolistas chilenos accede a hablar con El Deportivo, aunque aclara que no lo hace para responderle al porteño sino para explicar, una vez más, en que consiste el Fondo. En el diálogo, de hecho, procurará explicar el origen de los recursos, que no están relacionados con la cuota diferenciada que pagan los jugadores pertenecientes a las tres categorías profesionales del país, sino a aportes convenidos con Turner desde que la firma norteamericana adquirió el Canal del Fútbol, actualmente TNT Sports.

Explíqueme de qué se trata el Fondo de Retiro, que se ha transformado en materia de controversia, no solo a partir de las declaraciones de Reinaldo Navia, sino desde antes, cuando lo reprochó Marcelo León y, antes, otras agrupaciones.

El Fondo de Retiro es un proyecto que nació en los camarines. Quien habla tenía la intención de poder entregar algo distinto a los futbolistas en su retiro. Fui investigando en algunos países cómo se hacía, como se obtenían los recursos. Esto lo fui hablando en los camarines con mis compañeros y cuando hubo elecciones en el sindicato, cuando me presenté, fue una de las propuestas para mis primeros cuatro años de mandato, sin saber, lógicamente, de donde podíamos obtener los recursos; educación para los futbolistas, pensando en el futuro. A nivel mundial está muy fuerte la tendencia de preocuparse de la post carrera y, lógicamente, yo también venía con esa idea. Y, por supuesto, tener un complejo deportivo, un lugar donde pudiéramos albergar a los futbolistas. Si bien la sede de Ñuñoa es histórica, no cumplía con las características que quería, cuando hacíamos reuniones no teníamos estacionamientos, no se daban los espacios necesarios para renunirnos. Esos eran los tres puntos fundamentales del proyecto. El Fondo de Retiro es parte de un proyecto que contenía estos tres puntos. Los pudimos lograr a través de negociaciones con la gente de TNT, por la venta del Canal del Fútbol. Como teníamos claras nuestras metas, fuimos buscando las mejores alternativas para entregarlo. Fuimos preparando, en conjunto con los abogados, con la gente de TNT y de KPMG, que nos ayudó con el trabajo más legal, los requisitos. Que fueran objetivos, que no tuvieran discriminación, que contuviera la educación. El fondo exige a lo menos la educación media terminada. Los recursos que obtenemos son de fondos privados, que no son de libre disposición para el sindicato. Son exclusivos para los tres puntos que mencioné.

En todas las controversias, el denominador común es el mismo: quiénes tienen derecho a recibir el Fondo de Retiro y bajo qué criterios.

El Fondo de Retiro tienen derechos todos los jugadores que cumplan con los requisitos y condiciones que se estipularon a través de la asamblea de futbolistas. Eso es importante señalarlo. Este no es un proyecto que se me ocurrió y que es para mis amigos, como se ha señalado. Este es un proyecto para todos los futbolistas que cumplan con los requisitos, que son: retirarse en Chile, tener a lo menos 15 años de carrera y tener el cuarto medio rendido. Quienes cumplan con esa característica base pueden postular al Fondo de Retiro.

En la última entrega aparece Martín Cortés, quien realizó gran parte de su carrera en Argentina. Ese uno de los casos a los que aluden los críticos, puntualmente Navia.

Por eso hablamos de desinformación, porque alguien que viene desde el extranjero y se nacionaliza es chileno. Por lo tanto, la mayor parte de los futbolistas que se acogen al Fondo de Retiro, efectivamente, son nacionales. Nacionalizados, naturalizados o que nacieron en nuestro país. Los extranjeros tienen una característica distinta: deben tener una cantidad de años y solo pueden postular al primer tramo. Martín no es extranjero. Es nacionalizado. Pasa a ser chileno.

Reinaldo Navia criticó a la administración de Gamadiel García en el Sifup. (Foto: Captura Instagram @reinaldonaviaoficial)

¿Este Fondo nunca tuvo la posibilidad de contemplar a jugadores de otras generaciones? ¿Cómo se establece el límite para la entrega?

Lo voy a explicar de una forma más didáctica, para que se entienda bien: si obtuviste un Fondo de Retiro de parte de una empresa privada, por 15 años, ¿lo entregas hacia adelante o hacia atrás? Porque quiero señalar que los futbolistas que estaban vigentes en ese momento quienes votaron por mí, creyeron en el proyecto y cuando fue necesario pararon el fútbol para decir que los futbolistas éramos los actores principales y que si no participábamos de esos fondos o del reparto económico que estaba dando la televisión no había fútbol, desde ahí parte el fondo. Lamento muchísimo que compañeros que estuvieron conmigo en camarines y que se retiraron antes de 2017 no lo obtuvieran porque, efectivamente, el Fondo de Retiro comienza desde este punto en adelante. Es más, ¿qué alegan hoy? Que a los más antiguos, a los que se han retirado y nos enseñaron, los dejamos afuera y eso no es así. A través de la fundación Futbolistas Por Siempre sí les brindamos ayuda. Sí hay donaciones a los exfutbolistas, apoyo en medicamentos, en temas que se solicitan a través de la fundación. Lo que pasa es que nosotros no estamos constantemente vanagloriándonos de la ayuda, porque sentimos que no tenemos por qué estar ayudando y, por otro lado, publicando lo que hacemos. Hay otras cosas que sí las publicamos, cosas del día a día, pero jamás hemos salido a decir cuánta plata hemos dado o qué hemos donado a gente que lo ha solicitado. Y creo, no solo por mí, sino por la gente que está en la directiva, que en esa línea nos vamos a mantener hasta que nos toque salir del directorio.

¿Existe orgánica entre los exfutbolistas similar al Sifup o carecen de ese interlocutor válido para entenderse a la hora de repartir beneficios?

A ver, ¿por qué este beneficio se le entrega a Futbolistas por Siempre? Por dos temas súper claros: como dije, hay un grupo que pide transparencia, que nos trata de ladrones, que miente, porque dice que les cerramos las puertas, que nunca fue así, porque al día que tuvimos reunión con ellos, al siguiente interpusieron un recurso de protección. Y hay otro grupo, que tiene un proyecto, que tiene asociados, que tiene personalidad jurídica, al que le podemos realizar donaciones de acuerdo a lo que estipula la ley. Hoy tienen una sede, que también les ayudamos a adquirir. Parte de los recursos han ido para modificarla, para recibir a exfutbolistas. Entonces, si te pregunto con quien tenemos que trabajar, ¿con los que nos insultan a través de las redes sociales o los que efectivamente tienen una personalidad jurídica y asociados? La asamblea de futbolistas decidió que teníamos que trabajar con esta segunda entidad, que comanda Carlos Durán y que es una entidad que tiene sede, socios y que, a pesar de que no se los solicitamos, nos rinde cuentas de a quien ayudan. Y nosotros, como gremio, también hacemos ayudas, cuando a este grupo les falta. Por eso tenemos la tranquilidad de decir que nosotros, efectivamente, tal vez no ayudamos al 100 por ciento de la gente que está mal, pero sí hemos destinado recursos importantes para que Futbolistas por Siempre pueda seguir ayudando a gente que lo necesita.

¿Abrirían la puerta a otras organizaciones para ser beneficiarios?

No hay otras, lamentablemente. Y esta pelea lamentable, porque no la buscamos jamás, viene hace cuatro años. Nos demandaron y esas disputas las ganamos. Hay notas. Y, como ustedes dicen, el archivo no muerde. Busquen y vean que cuando ganamos los recursos ni siquiera cobramos las costas. Para nosotros no era agradable esta pelea, no tenía ningún sentido, porque jamás quisimos dejar fuera a los exfutbolistas. Al contrario, buscamos la forma de incluirlos. La estamos realizando hace tres años. Y los agradecimientos de esa gente nos dejan muy tranquilos.

Otro cuestionamiento es que este Fondo de Retiro lo termina recibiendo gente que no necesita la plata. Para ponerle nombres, en este fueron reconocidos jugadores como Matías Fernández o Luis Jiménez.

Es lamentable que se critique. Yo por lo menos ni siquiera nombraría a los jugadores que reciben y que tuvieron una carrera más sólida. Si ellos creen, estiman postular porque cumplen con los requisitos, nosotros como sindicato no somos quienes para decirles que no por la condición económica o por la carrera que hicieron. El que cumple con el requisito y que quiere cobrar, acá aceptamos la documentación y tenemos que pagar lo que corresponde. Ni más ni menos.

¿Se podrían hacer algunos ajustes al Fondo?

Hemos buscado siempre la perfección, porque todo es perfectible. Nadie podría decir que esto es perfecto y que no tiene ningún punto que no pueda cambiarse. Hemos cambiado algunos protocolos, cómo se contabilizan los años. Antes no había nada. Todos hablan de los dineros, pero nadie habla de la educación que han recibido los futbolistas y las familias. Estamos abiertos a mejorar. No queremos pecar de soberbios. Aceptamos las críticas, pero cuando son constructivas, pero hay que recordar que este fondo lo entrega una empresa internacional, que tiene compliance y que para generar cambios hay que hacerlo en el proyecto. No es que de la noche a la mañana se me ocurrió esto y lo voy a cambiar. Tendríamos que tener reuniones en el gremio, con la asamblea y proponerle los cambios a la empresa que nos entrega los recursos. No es que con papel y lápiz borremos lo que está estipulado hasta hoy.