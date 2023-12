Borra la 10 de Soteldo y accede a la petición de Neymar: la drástica decisión de Santos tras su caída a la Serie B de Brasil

El Santos de Brasil ha sufrido este año uno de sus mayores golpes en su historia. Después de caer por 1-2 contra Fortaleza en la última fecha de la temporada, el Peixe quedó ubicado entre los cuatro puestos que determinan la pérdida de la categoría.

En sus 111 años de historia, el club ganó la Copa Libertadores en 1962, 1963 y 2011 (además de haber sido subcampeón en 2003 y 2020). Fue campeón de la Copa Intercontinental en 1962 y 1963 y además cuenta con nueve títulos nacionales y 36 estaduales.

Claro que a casi un año de la muerte de pelé, una de sus máximas figuras deportivas, la campaña de esta temporada fue paupérrima: Santos finalizó en la posición 17, con 43 puntos (11 victorias, 10 empates y 17 derrotas).

Así, Santos terminó saliendo de un selecto grupo de clubes que nunca habían jugado en segunda división, que ahora integran únicamente Flamengo y Sao Paulo, y entró en el otro grupo: el de los grandes que sufrieron la caída.

Esta grave crisis deportiva y económica que sufrió en los últimos meses es algo que la nueva directiva del club quiere dejar atrás y para ello ha anunciado una drástica medida para enfrentar la Serie B.

La decisión de Santos

Después de que el abogado y administrador de empresas Marcelo Teixeira fuera elegido el sábado como nuevo presidente del club, este anunció que el Peixe no utilizará la camiseta 10 que utilizó Pelé, su máximo ídolo, mientras estén en el ascenso brasileño.

Pelé es uno de los jugadores que ocuparon el número 10 en Santos. Foto: Reuters.

“En el Campeonato Paulista podremos actuar normalmente con la camisa de número 10, pero en el Campeonato Brasileño, mientras no volvamos a subir a la máxima categoría, un nivel digno de Pelé, no actuaremos con la camisa de número 10″, afirmó Teixeira, que regresa a liderar el club que ya presidió por seis mandatos entre 1992 y 1993 y entre 2000 y 2009.

Para el dirigente, elegido para ayudar al Santos a salir de la mayor crisis en su historia, la segunda división no está a la altura del número (10) eternizado por Pelé. “En su memoria y en su honor, ya que este año lo dedicamos a homenajes a Pelé tras su muerte (el 29 de diciembre pasado), seguiremos con esa misión. Mientras no volvamos (a la división de honor), el Santos Fútbol Club no usará la camisa más gloriosa de su historia, la de número 10″, sostuvo.

Cabe señalar que durante los partidos de este año en la liga brasileña se homenajeó a Pelé en el minuto 10 como referencia al número que utilizaba en su camiseta con Santos y la selección.

Además, el propio timonel reveló que también se sacará la 11 de Neymar. “El domingo a la noche recibí una llamada de Neymar, luego del descenso. En esa llamada me pidió que como sacamos la 10 por descender, también quitáramos la 11 por que él va a volver”, dijo.

“Neymar pidió guardar la 11 hasta que él vuelva al club. Estamos muy esperanzados de tenerlo en el Santos. Será un honor contar nuevamente con el crack que formamos. La 11 será sacada hasta que él vuelva, la gente espera su regreso y ojalá podamos volver a Primera División para volver a tener a Neymar”, añadió el directivo.

Neymar, que firmó por dos temporadas con Al Hilal, ya piensa en su vuelta al Peixe, pese a estar recuperándose de una grave lesión que lo tiene fuera de las canchas por seis meses.

Soteldo, el último en ocupar la camiseta 10

Debido a esta decisión del nuevo presidente de Santos, el venezolano Yeferson Soteldo se transformó, hasta que el Peixe ascienda, en el último jugador que utilizó la camiseta número 10. El rendimiento del volante fue uno de los puntos altos del equipo, pero no fue suficiente para mantener la categoría.

Claro que también tuvo una polémica en las últimas fechas. Esto se dio cuando el conjunto albinegro se enfrentó como local contra el Vasco da Gama de Gary Medel. En un momento del duelo, cuando se imponían por 3-1, el seleccionado venezolano se paró sobre el balón a modo de lujo que desató la ira de los rivales, entre ellos el Pitbull.

Un hecho que el bicampeón de América recordó en medio de las celebraciones de los cariocas por mantener la categoría. “Santos, Santooooos. Que se suba arriba de la pelota ahora. Que se suban arriba de la pelota esos pelotudos”, señaló Gary.

Al llamado del zaguero también se sumaron hinchas de Universidad de Chile quienes aparecieron en la cuenta de Instagram de Soteldo para burlarse por la caída de categoría.