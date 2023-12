“Estoy dos pasos más arriba”: Jaime García responde a las duras acusaciones de Hernán Caputto

Jaime García vive jornadas claves para conocer su futuro. El ex DT de Ñublense aclaró que ya ha tenido acercamientos con otros clubes y que está con la ilusión de entrenar en 2024. Eso sí, las últimas semanas ha sido noticia principalmente por un tema extra futbolístico.

Se trata de las incendiarias declaraciones de Hernán Caputto, quien trató al entrenador nacional de indisciplinado, apuntando que “tomaba con los jugadores”. El impacto por las declaraciones fue tal, que a solo horas de haberse viralizado, el ex estratega de la U tuvo que pedir disculpas.

A unas semanas de aquello, fue el turno de García, quien por primera vez habló del tema. “No hay problema. Estoy dos pasos más arriba, dos pasos siempre más arriba. Me paro, me sacudo y voy para delante de nuevo”, respondió al ser consultado por los medios de comunicación en la gala del fútbol chileno.

Sobre su futuro también tuvo palabras: “contento de donde me llamen, me he ganado ese lugar, pero también lo tengo que demostrar. La oportunidad de que chilenos estén a cargo de equipos importantes también, ¿por qué no... por qué no puede ser? Estoy abierto a todo”, sostuvo.

Las palabras de Caputto

La polémica iniciada por Caputto se produjo en la penúltima fecha del Campeonato Nacional. Ñublense caía de local por 0-1 ante Huachipato y quedaba sin opciones matemáticas de clasificar a la Copa Sudamericana.

La situación colmó la paciencia de los hinchas, quienes venían de varias temporadas siendo protagonistas del torneo junto a García, por lo que las críticas estuvieron apuntadas principalmente al trabajo de Caputto, quien no ha logrado encontrar el juego desde que asumió el cargo a mitad de año.

Fue en la salida del estadio, que el ex DT de la Roja Sub 20 se detuvo a conversar con un par hinchas, quienes grabaron el intercambio de manera oculta. Agradeció al fanático por decirle las cosas a la cara, pero manifestó no estar de acuerdo con sus quejas. Incluso confesó que no se veía el próximo año a cargo del equipo, porque la gente no lo quería.

La conversación siguió con un hincha que sugirió que García debería volver a dirigir el equipo. Ahí fue precisamente donde se colmó la paciencia del trasandino, quien lanzó la fuerte acusación. “¿El indisciplinado de (Jaime) García? El que chupaba con los jugadores”, lanzó justo antes de continuar su camino.