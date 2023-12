Hernán Caputto se lanza contra Jaime García: “Chupaba con los jugadores”

A Hernán Caputto le tocó un difícil cierre de campeonato. El técnico debió tomar a Ñublense después de la salida de Jaime García del banco de los Diablos Rojos y los resultados de la temporada han estado lejos de lo que se podía esperar a comienzos de año.

Por la penúltima fecha del Torneo Nacional el conjunto chillanejo enfrentó a Huachipato en una verdadera final donde cada elenco peleaba por sus propias metas, teniendo el triunfo como el único resultado posible.

Así, el conjunto acerero, quien terminó imponiéndose de forma agónica por 0-1 en Chillán sigue con la opción de conseguir el título. Por el otro lado, Ñublense se quedó sin opciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

La poca respuesta del equipo y el resultado final le terminaron pasando la cuenta al técnico argentino, quien terminó siendo insultado por la parcialidad local.

“Me parece increíble la reacción del público contra mi, pero además afecta a los jugadores”, comentó el DT tras el encuentro en conferencia de prensa.

“Fue un partido increíble. Hicimos el desgaste en campo de ellos pero no hicimos el gol. Fue demasiado castigo”, resumió el adiestrador.

Apuntando a Jaime García

Claro que uno de los momentos más tensos se vivió cuando Caputto abandonaba el estadio. Allí se encontró con un grupo de hinchas que lo encararon por el resultado y en especial por la propuesta de juego.

Así, tras agradecerle al hincha por “decirle a la cara” su opinión, aunque no estaba de acuerdo con ella, manifestó que era probable que no estuviera en el banco para la próxima edición del Torneo Nacional porque la gente “no me quiere”.

Luego, una hincha le reclamó que debería volver Jaime García a dirigir al equipo. “¿El indisciplinado de (Jaime) García? El que chupaba con los jugadores”, lanzó Caputto justo antes de continuar su camino.