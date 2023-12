“Se baja agresivamente y me raja la camiseta del cuello”: acusan a Nicolás Castillo de agredir al técnico de básquetbol de la U

Nicolás Castillo vuelve a estar en el centro de la polémica. El delantero, quien entrena en las instalaciones de Universidad de Católica, se vio envuelto en una nueva controversia ocurrida el viernes pasado.

Así lo relató el técnico de básquetbol del equipo de básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo, quien denunció en sus redes sociales la agresión de la que fue objeto de parte del exatacante de América de México.

“El día viernes tuve un altercado con el futbolista Nicolás Castillo, exjugador de Católica. Esta persona simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme”, comenzó su relato el coach de los cesteros azules en su cuenta de Instagram.

A renglón seguido, Arévalo relató las circunstancias en las que se vio envuelto: “Yo iba camino a mi trabajo y él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo. Comienza a gritarme y a decirme que me sacará esa polera y que no sabía dónde estaba parado. Le expreso que no soy futbolista, que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”.

Asimismo, el entrenador del baloncesto azul completó que “él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien, en ese momento le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía. Luego de esto me dice que se bajaría a pegarme, en lo cual él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí. Me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos, en lo cual me cubrí y posteriormente me toma la camiseta del cuello y me la raja entera”.

“Nadie se hizo responsable”

En las imágenes que subió el propio afectado a la red social se ve a Castillo saliendo del recinto en su camioneta. “Ahora te subo, no te preocupes. Dale no más, vas a ver con quién estás hablando. Tranquilo. Payaso”, dijo Arévalo al jugador.

Una frase a la que el exjugador de Pumas de México respondió en forma grosera: “¡Chúpalo, madre cu…!”.

En la historia de Instagram, el afectado comentó su razones para hacer público el hecho. “Decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él, y bueno acá están las imágenes”.

En el mismo relato, el técnico de la U agregó que “nadie se hizo responsable de esta persona, ya que no tiene contrato con la UC y solo estaba en recuperación o a prueba. Tampoco se acercó a pedirme las disculpas correspondientes ya que era lo mínimo que esperaba de un personaje público”.

Y abundó que “espero que esta situación no vuelva a ocurrir con ninguna persona, ya que me afectó mucho. No les digo la frustración y la rabia que se siente al ver este tipo de personas. Agresivas, con tan poco criterio y que simplemente buscan con quien pelear o discutir, no entiendo aún el por qué… Que aprenda a que estas cosas no se hacen con ninguna persona, mucho menos denigrarla e insultarla de esta manera afectándole su día. Creo que se tomó atribuciones que no tiene, ni siquiera por tener dinero o ser un personaje público”.

Incluso, Arévalo admitió que espera ejercer acciones legales contra Castillo por lo ocurrido: “espero que la justicia recabe todos los antecedentes de esta situación porque yo no dejaré pasar por alto el mal rato que me hizo vivir y como fue mi día después de esta agresión”.

La reacción de Castillo