Nicolás Castillo revela los detalles de su regreso a la UC: “En las pruebas físicas salí bastante bien”

Una trombosis, tras sufrir una lesión en su cuádriceps derecho en el fútbol mexicano, hizo que Nicolás Castillo pasara por momentos complicados. Incluso, el atacante estuvo al borde de la muerte en dos oportunidades y parecía que el fútbol pasaría a ser un lindo recuerdo.

Pero la vida le dio otra oportunidad y se la entregó en el club de sus amores: Universidad Católica. El ariete logró un acuerdo con los cruzados para volver a entrenar a San Carlos de Apoquindo y tener la chance -a fin de año- de firmar un nuevo contrato con el cuadro de la franja.

“Estoy agradecido por toda la gestión que se pudo hacer. Le doy las gracias al club y a toda la gente que lo hizo posible”, fueron las primeras palabras del goleador en una entrevista que publica la institución estudiantil.

Luego detalla el entrenamiento que realiza en Las Condes y añade que “me estoy poniendo a punto en la parte física. Venía entrenando, pero no con un equipo, y me he sentido bastante bien, bastante mejor de lo que pensábamos. En las pruebas físicas salí bastante bien y desde esa base comenzamos a trabajar y ya estoy haciendo cosas con balón y trabajando con el grupo”.

Eso sí, Castillo enfatiza que debe ir de a poco, porque “mi entrenamiento será día a día, semana a semana, pero tengo el apoyo de todos y eso me dan muchas ganas de seguir... lo que venga seguro será bueno”. ¿Y qué viene para él? “Mi objetivo es ser un aporte para el club y después ver. Cómo te digo, estoy muy enfocado en lo que es el presente, tratar de estar lo mejor posible física y futbolísticamente y se me ha hecho muy fácil con todo el apoyo de la gente que ha estado alrededor mío”.

Por último y consultado por el amor que le tiene a la escuadra dirigida por Nicolás Núñez, el artillero concluye que “siempre seré un hincha de Católica y Católica estará primero que cualquier cosa. Se que no han sido meses fáciles, pero el cuerpo técnico que llegó, y el equipo, tiene las ganas de sacar esto adelante y colocar a Católica dónde se merece”.

Mira la entrevista a Nicolás Castillo: