Ni con un hombre más: la UC sufre para rescatar un empate ante Unión Española

En Independencia, Unión Española y Universidad Católica reeditaron un partido con historia y con peculiar rivalidad. Abriendo la fecha 23 (la última antes del receso por las Eliminatorias), los exvecinos igualaron 2-2, en un choque áspero y con vaivenes, pese al discreto estado de la cancha.

Luego de su primera victoria al mando del equipo, a Ñublense, Nicolás Núñez se sacó una mochila pesada. La misión, tras aquello, era seguir sumando y subir en la tabla, para pelear en la clasificación a las copas. Eso sí, tuvo que rearmar la defensa producto de las bajas. La UC no contó con los suspendidos Kagelmacher y Parot, más el lesionado Eugenio Mena. Por cierto, se trató del choque entre los artilleros del certamen: Leandro Garate y Fernando Zampedri.

El partido empezó tibio, pero a medida que pasaron los minutos (y las incidencias), el primer tiempo fue tomando calor. A la UC le costaba hilar en el comienzo del partido. Si bien nunca renunció a salir jugando desde su área chica, apostó por saltar líneas mediante los balonazos. En los 17′, casi llegó la apertura de la cuenta, pero Sebastián Pérez lo evitó con una notable doble tapada: a Zampedri y a Montes, consecutivamente.

El encuentro estaba dejando poco, sin embargo llega el punto de quiebre con la expulsión del arquero hispano. En los 28′, el Zanahoria le comete una dura falta a Montes, bordeando el área. En primera instancia, el árbitro Manuel Vergara cobró tiro libre, sin embargo le informan desde el VAR que la infracción fue en la línea. O sea, penal. El juez cambió su decisión y toda Unión reclamó airadamente. El portero, que había sido amonestado por la falta, luego recibe la segunda amarilla por reclamos. El local se quedó con 10.

Se trató de una jugada historiada, porque Pérez se demoró en salir del campo, todavía cuestionando la determinación de Vergara. Debió ingresar el suplente Alonso Montecinos. Finalmente, el penal se ejecuta y Zampedri convierte el 1-0. Gol 98 del Toro en la tienda estudiantil.

Siguiendo cierta lógica, se podía pensar en que la Católica iba a tomar el control del partido, con un gol de ventaja y un jugador más en la cancha. Pero no. Esa es la gracia del fútbol. La diferencia en el marcador duró apenas un par de minutos. En los 41′, llegó el empate de los rojos mediante Rodrigo Piñeiro, definiendo con un potente remate. Todo nació desde un lateral y Loli ganó la posición para quedar en posición de remate.

Uno de los puntos más bajos de la UC fue Byron Nieto. El ex Antofagasta volvió a la titularidad, aprovechando las ausencias. Sin embargo, no respondió, ni defensiva ni ofensivamente. En el 2-1, tiene una enorme responsabilidad, porque Piñeiro le ganó la espalda con holgura. Además, el meta Peranic salió del área (a cualquier cosa) y le dejó el arco libre al uruguayo para que definiera por sobre la humanidad del ex Melipilla. Con uno menos, Unión Española se fue al descanso 2-1 arriba.

Católica ya estaba con un 4-4-2, tras el ingreso de Di Santo por el lesionado Montes. Con el cambio de esquema, Aravena se cargó a la izquierda, más el doble 9 por el centro.

En el complemento, los cruzados fueron arrinconando en su territorio a los hispanos, sin demasiada claridad. Con 10, Unión esperaba para optar a un contragolpe, sin refugiarse en exceso. Aravena tuvo dos opciones, pero no dio con el arco. Ante cada intento no muy nítido de la visita, el debutante golero Montecinos respondió. El reloj corría y la UC movía la pelota de un lado a otro sin dar con el último pase.

La Franja terminó recurriendo a los juveniles, quienes le dieron otro aire al equipo. El Monito Aravena era uno de los más claros en ataque. A 10′ del epílogo, dio con el arco y le devolvió la ilusión a los cruzados. Recibe un preciso pase de Luis Felipe Hernández (había entrado por Ortiz) y define con una volea de primera para empatar el juego.

La recta final prometía, pero los incidentes aparecieron. A 6′ del final, se generó un pleito entre la barra hispana y Carabineros, en la galería Honorino Landa. Cabe decir que el partido se jugó sólo con hinchas de Unión. El partido estuvo detenido cinco minutos, hasta que la situación se calmó.

Se terminó con un empate que sirve poco para las intenciones de ambos cuadros de pelear en la zona de copas. Tanto rojos como franjeados se quedan en 31 puntos.

Ficha del partido

U. Española: S. Pérez; S. Magnasco, J. Villagra, M. Fernández, F. Massri (90′+4, G. Norambuena); E. Cecchini (78′, S. Leyton), I. Núñez; V. Conelli (36′, A. Montecinos), A. Uribe (78′, B. Carvallo), R. Piñeiro; y L. Garate (90′+4, V. Vidal). DT: J. P. Ojeda.

U. Católica: N. Peranic; B. Nieto (62′, D. Corral), D. González, B. Ampuero, C. Cuevas; B. Rovira, I. Saavedra; J. Ortiz (79′, L. Hernández), A. Aravena, C. Montes (40′, F. Di Santo); y F. Zampedri. DT: N. Núñez.

Goles: 0-1, 39′, Zampedri, de penal; 1-1, 41′, Piñeiro, tiro fuerte tras un lateral; 2-1, 45′+7, Piñeiro, define por arriba de Peranic; 2-2, 80′, Aravena, con una volea de primera.

Árbitro: M. Vergara. Amonestó a Pérez, Piñeiro, Fernández (UE); González, Zampedri, Rovira, Aravena (UC). En los 33′, expulsa a Pérez por doble amarilla. Expulsó a Aravena tras el pitazo final.

Estadio Santa Laura. Asistieron 2.342 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.