Pierde fuerza en Demócratas idea de llevar abanderado propio tras triunfo de Jara.

“Para abordar el escenario presidencial”. Ese fue uno de los motivos por los que este martes en la noche, en Valparaíso, los diputados de Demócratas sostuvieron una reunión con parte de la directiva del partido. Esto, después de conocerse los resultados de la primaria oficialista que se realizó el domingo.

Y es que para varios al interior de la colectividad, el holgado triunfo de la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, cambió radicalmente el escenario de cara a las elecciones de fin de año.

Así, en la cita -en la que participaron la presidenta del partido, Ximena Rincón, y el vicepresidente, Matías Walker- se evaluaron los pasos a seguir para la tienda. Lo anterior, en un escenario en el que mantienen la decisión de llevar a Rincón como su carta presidencial, mientras siguen en conversaciones para amarrar un pacto parlamentario con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli).

De hecho, quienes conocieron del encuentro de este martes, aseguran que se reafirmó la decisión de llegar a primera vuelta y, para eso, alcanzar las firmas con el objetivo de constituirse como partido en las tres regiones que les faltan: Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Eso sí, en privado, algunos transmiten que continuar con la junta de firmas para la presidencial podría servir para tener más poder en la negociación parlamentaria que llevan adelante con la coalición de derecha.

Consultado sobre la cita, Walker indicó a este medio que “nos juntamos con los diputados, aún no con la mesa. Ratificamos la decisión de concentrarnos en obtener las pocas firmas que nos quedan. Ello nos permitiría, eventualmente, no solo llevar candidatura presidencial propia, sino también candidatos a parlamentarios en esas 3 regiones. Con Chile Vamos aún no tenemos acuerdo: ni en lo programático, ni en lo parlamentario, ni en lo presidencial”.

Al respecto, en entrevista con Radio Duna, este martes Rincón aseguró que “a más tardar el 10 de julio tenemos que tener las firmas para existir como partido, aquí no es que estemos juntando las firmas para una candidatura a la presidencia, estamos juntando las firmas para que Demócratas exista y eso nos habilite a tener candidatura".

Lo cierto es que esa opción dejó de convencer a algunos al interior del partido. En privado, aseguran que con el triunfo de Jara no se pueden tomar riesgos, por lo que -dicen- llevar hoy una candidatura sería darse un gusto innecesario que podría dificultar ganar la presidencial. Por lo mismo, llaman a cuadrarse detrás de Evelyn Matthei.

Pierde fuerza en Demócratas idea de llevar abanderado propio tras triunfo de Jara.

La propia Rincón ha dado cuenta de que es una opción que ya está sobre la mesa, sobre todo considerando que solo restan ocho días para que termine el plazo para juntar las firmas.

“La política requiere de acuerdos, de miradas compartidas, de poder levantar no solo una candidatura presidencial, sino que sumar sensibilidades, programa, Parlamento, y eso obviamente no es una tarea que uno haga en solitario. Hoy día en el escenario en que estamos, si no logramos candidatura presidencial, obviamente hay que tomar definiciones y es parte de lo que estamos construyendo en este tiempo“, planteó.

Eso sí, dirigentes del partido recalcan que es difícil que ese respaldo se pueda dar antes de amarrar el pacto parlamentario, sin embargo, reconocen que todo debería decantar en el apoyo a la abanderada de la coalición, independiente de si logran constituirse a nivel nacional.

De igual forma, se espera que el tema sea conversado esta semana por la mesa del partido, con el objetivo de analizar el resultado de la primaria oficialista.

Las conversaciones con Chile Vamos

En paralelo a la discusión presidencial, tanto en Demócratas como en Chile Vamos aseguran que las conversaciones por el pacto parlamentario -lideradas por los secretarios generales de los partidos- de a poco han empezado avanzar.

Pese a que en ambas colectividades recalcan que aún no hay acuerdo, reconocen que hoy solamente son tres las zonas en las que mantienen nudos. Entre ellas, algunos mencionan La Araucanía y El Maule.

En el bloque de centroderecha, en todo caso, el análisis es claro: cómo se den las últimas conversaciones para el pacto dependerá estrictamente de si Demócratas logra o no constituirse a nivel nacional, pues -creen- que con Rincón en la papeleta podrían subir el precio en torno a los cupos y, también, negociar por escaños en esas tres regiones.

Lo anterior es un factor que también reconocen algunos en el partido liderado por Rincón, donde sostienen que si bien las conversaciones se han dado en buenos términos, el triunfo de Jara puso mayor presión sobre Chile Vamos, por lo que creen hay espacio para que cedan un poco más.

En ese contexto, en ambas colectividades dicen que es difícil que se anuncie un pacto antes del 10 de julio, pero -afirman- una vez que se concrete, no debería ser difícil asegurar el respaldo presidencial.