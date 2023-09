El millonario premio de Nicolás Jarry por llegar a la tercera ronda del US Open y las combinaciones que lo ilusionan con el top 20

La victoria de Nicolás Jarry sobre Alex Michelsen le permitió al tenista nacional alcanzar por primera vez en su carrera la tercera ronda del US Open. Un hito que remarca la gran temporada que está teniendo, la mejor de su carrera, y que le va a dar grandes réditos deportivos y económicos.

En ese sentido, la victoria del chileno lo hizo merecedor de un cheque por US$ 191 mil, lo que en moneda chilena se traduce a casi 163 millones de pesos. La cantidad es la más alta que reparte el torneo en su historia para esta fase y superior a los US$ 165.810 que se adjudicó por llegar a esta misma instancia en Wimbledon.

Por el paso a los octavos de final, Nico se medirá ante el australiano Álex de Miñaur (13º), un rival al que ha enfrentado en dos ocasiones y siempre con resultados muy estrechos. En ambas se impuso el oceánico. La primera fue en las clasificaciones del Challenger de Ilkey en pasto en 2017, donde el resultado fue 7-6(1), 6-7(4) y 6-2, mientras que en la segunda ocasión, en la primera ronda de Acapulco 2019 (cemento), el resultado fue 7-6(5) y 7-6(2).

De imponerse, el pupilo de Juan Ozón se embolsará US$ 284 mil ($ 242 millones), superando las ganancias que obtuvo por meterse en los octavos de final de Roland Garros, donde obtuvo US$ 260 mil. Cifras que son parte del año más millonario de la mejor raqueta nacional, ya que sin contar lo conseguido en Nueva York, lleva US$ 1.164.364. Mientras que en su carrera los premios alcanzan los US$ 3.612.868.

Su mejor ranking

Actualmente, Jarry se ubica en el puesto 25 del ranking mundial, pero con las unidades que ha sumado hasta el momento se está ubicando transitoriamente en la casilla número 21, a 141 puntos del 20º, el argentino Francisco Cerúndolo.

Para suerte del chileno, el transandino ya fue eliminado, por lo que no puede sumar más unidades. Eso sí, para superarlo en el ranking debe alcanzar los cuartos de final en Nueva York. Es decir, debería eliminar a De Miñaur y a Daniil Medvedev (3º) en un hipotético cruce de octavos.

Asimismo, tiene que esperar que no sumen los que vienen de atrás. Ahí aparecen el español Alejandro Davidovich (24º), el británico Daniel Evans (26º), el argentino Sebastián Báez (27º) y el francés Adrian Mannarino (33º). Todos ellos tienen duros cruces también, por lo que no sería descabellado pensar que Jarry, aunque no llegue al top 20 en Flushing Meadows, igualmente alcanzará su mejor ranking.