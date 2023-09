“Es para ti”: el duro cruce entre Coca Mendoza y Johnny Herrera por la Copa Libertadores

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán este sábado (15.00 horas) en una nueva edición del Superclásico nacional. En la previa de este duelo, Gabriel Mendoza y Johnny Herrera fueron parte del panel del programa Todos somos técnicos de TNT Sports.

Claro que en un momento la conversación se dirigió sobre la camiseta que portaba el exlateral. En ella se apreciaba al plantel ganador de la Copa Libertadores 1991 junto al trofeo.

“Ésa es la que no van a tener nunca algunos”, lanzó el Coca pegándole de paso a Herrera, uno de los jugadores históricos de Universidad de Chile. y este, por su puesto, se dio por aludido y salió a responder con todo. “Viene suavecito este hueón hoy día…”, comentó entre risas. Y lejos de calmarse ahí, Mendoza prosiguió: “Es para ti, Johnny”.

Tras algunos minutos, la conversación derivó a un ejercicio de repasar cuáles fueron los futbolistas que vistieron tanto la camiseta de Colo Colo como la de Universidad de Chile.

En medio de esto, Mendoza interrumpió para señalar que “yo nunca me pondría la camiseta del archirrival”.

“Tampoco te llamarían”, replicó Herrera. “no te iban a llamar tampoco”, agregó después de que el ex Colo Colo pidiera que le repitiera el comentario.

Así, Mendoza indico que “sí me iban a llamar. Me llamaron varias veces cuando estaba el ‘Guagua’ (Roberto Hernández), y yo no quise ir, porque soy colocolino de corazón”, contestó.

“¿No eres de Wanderers?”, cuestionó el guardameta de vuelta. Ante esto el Coca hizo el gesto de mostrar otra vez la camiseta.

Después de este momento las cosas comenzaron a calmarse. “¿Estás o no estás?”, preguntó Herrera. “Por supuesto, hay que ver la estadística; ahí está”, respondió estirando la polera para que se pudiera apreciar de mejor forma el estampado.