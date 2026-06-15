El tenso cruce de Romario con periodista brasileña en el Mundial: “La gente que piensa como tú no sabe mucho de fútbol”

El tenso cruce de Romario con periodista brasileña en el Mundial: “No sabe mucho de fútbol”. Foto: @romariofaria

Romario se llevas las miradas en el Mundial. Lejos de la cancha, donde brillaba con sus goles en la década de 1990, hoy el exfutbolista vuelve a la opinión pública tras protagonizar un tenso intercambio con la periodista Fernanda Gentil durante la cobertura del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos.

El exdelantero, campeón de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, participaba en la transmisión de CazéTV cuando fue consultado sobre la sensación que dejaba el resultado en el estreno de la Canarinha. “¿El empate sabe a derrota después de un 1-1 solamente?”, preguntó Gentil. La respuesta de Romário generó repercusiones inmediatas.

“Fernanda, mira, empatar en el primer partido de un Mundial contra un equipo como Marruecos... alguien que no sabe mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tú tienes”, señaló el exatacante.

▪️Fernanda Gentil: “Bu beraberliği bir yenilgi gibi görmemek lazım.”



▪️Romario: “Futbolu pek bilmeyenler senin gibi düşünür.”



🇧🇷 Brezilya x Fas 🇲🇦 pic.twitter.com/HvfJcLlxLw — Latin Tribün (@LatinTribun) June 14, 2026

Luego profundizó su análisis sobre el encuentro y defendió el valor del resultado considerando el desarrollo del partido. “Marruecos, con certeza, presentó un fútbol mejor, más técnico, mejor posicionado”, agregó.

Horas después, Romário reafirmó esa postura a través de sus redes sociales. En una publicación en Instagram sostuvo que Brasil incluso pudo haber corrido peor suerte en su debut. “Un empate en el partido inaugural y déjenme decirles... tuvimos suerte”, escribió.

“Nos faltó organización, nos faltó personalidad y corrimos sin rumbo fijo. El Mundial no perdona a los equipos que salen al campo sin saber exactamente qué quieren hacer”, añadió.

El exfutbolista también desarrolló su evaluación del encuentro en una columna publicada en el diario O Globo. Allí destacó a Vinícius Júnior. “Creo que todos estamos de acuerdo en que Vini Jr. fue el mejor de Brasil en el campo. No solo marcó el gol, sino que fue el que más intentó ir a por los rivales”, señaló.

Por otra parte, consideró insuficiente el rendimiento de Raphinha. “Se quedó corto, rindió muy por debajo de lo que es capaz. Espero mucho de él en este Mundial”, afirmó.

Sobre el rival, Romario fue categórico al señalar que Marruecos fue superior durante gran parte del compromiso. “Tocó bien la pelota, se plantó bien atrás y supo salir jugando y buscando espacios”, indicó.

Pensando en el futuro inmediato de la selección brasileña, Romario sostuvo que el equipo necesita una reacción en su próximo compromiso frente a Haití. “El hecho es que en ningún momento dimos la impresión de que íbamos a ganar el partido. Después del mal debut, será importante no solo mejorar bastante y ganar el partido, sino vencer con autoridad y diferencia de goles”, enfatizó.