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    Hezbolá advierte a Líbano de que el diálogo con Israel pone en riesgo “la soberanía y la unidad de la patria”

    El líder de Hezbolá, Naim Qassem, sostuvo que "todas las negociaciones directas no le han traído a Líbano más que vergüenza, humillación, decepción y sucesivas concesiones".

    Por 
    Europa Press
    Una calle tras un ataque de Israel contra la ciudad de Tiro, en Líbano. Foto: Europa Press

    El líder de Hezbolá, Naim Qassem, ha advertido este martes a Líbano de que el diálogo con Israel, que comienza este martes en Roma, no es más que una nueva “concesión” a quien bombardea el país y pone en riesgo “la soberanía y la unidad de la patria”, acusando así al presidente, Joseph Aoun, de “aliado” de los israelíes.

    “Todas las negociaciones directas no le han traído a Líbano más que vergüenza, humillación, decepción y sucesivas concesiones. ¿Qué le han ofrecido a Líbano todas estas rondas de conversaciones? Solo una ventaja, mientras que Israel se lo ha llevado todo”, ha denunciado en un discurso televisado, recoge la cadena Al Manar.

    “¿Acaso la destrucción sistemática de pueblos y ciudades del sur (...) no debería ser motivo para que las autoridades políticas digan: ‘no queremos diálogo con la entidad israelí’?”, se ha preguntado Qassem, para quien “esto no es en absoluto coherente con quienes desean la soberanía y la unidad de la patria”.

    Qassem ha incidido también en la responsabilidad de Estados Unidos, bajo cuya “supervisión y aprobación” se viene ejecutando toda esta “destrucción sistemática” sobre el sur de Líbano, al que ha dirigido palabras de apoyo y reconocimiento por los sacrificios que han realizado para hacer frente a los ataques de Israel.

    “Si no fuera por la firmeza de la resistencia del pueblo sobre el terreno no se habría logrado nada, el ímpetu del enemigo no se habría frenado y no tendríamos ninguna esperanza de lograr la retirada israelí en un futuro muy próximo”, ha valorado el líder de Hezbolá, que también ha afeado la postura del presidente Aoun.

    “Nos enfrentaremos a quienes colaboren con el proyecto israelí e implementen sus planes contra la resistencia, su pueblo y nuestra patria, del mismo modo que nos enfrentamos al enemigo israelí”, ha advertido Qassem, quien ha subrayado que “Líbano no puede ser estable mientras su sur sufre.”

    Qassem ha señalado que el Gobierno libanés “no tiene nada más que ofrecer tras entregarlo todo gratuitamente” y Aoun de ser un “aliado de Israel” que “no ha actuado como árbitro” sino como una fuerza “partidista y divisora”, lo que le hace “totalmente incompatible” para ejercer como presidente.

    De cara al encuentro de estos días en la capital italiana, Qassem ha reclamado a Líbano que detenga las concesiones, dialogue con la “resistencia” y se comprometa con la soberanía nacional, que pasa por la retirada de Israel del sur, incluida en el memorando de entendimiento que acordaron Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en la región, pero que las partes se acusan de no respetar.

    Más sobre:LíbanoIsraelConversaciones

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