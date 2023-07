Vuelve a casa: el condicionado retorno de Nicolás Castillo a Universidad Católica

Este viernes 28 de julio, el portón del complejo Raimundo Tupper Lyon amaneció con un rayado que pedía el regreso de Nicolás Castillo. “Dirigentes sin memoria”, señalaba el escrito. Además, fue acompañado con el número 30, dorsal que utilizó el ariete en su paso por Universidad Católica.

A pesar de que el mercado de pases cerró el jueves 27, la parcialidad cruzada se manifestó a favor del retorno del centrodelantero. No obstante, el mensaje instaló el tema dentro de la institución ubicada en la precordillera.

En ese sentido, durante las últimas horas se han dado a conocer más detalles de la situación. Y es que Castillo retornará a San Carlos de Apoquindo tras un año y medio lejos de la actividad profesional.

El retorno

Castillo vuelve a su casa. Sin embargo, no retorna como fichaje. Nicolás Núñez no contará con una variante para Fernando Zampedri o Franco Di Santo. El atacante solo volverá a San Carlos de Apoquindo para entrenar, pero no a jugar.

El jugador no está inscrito. En ese sentido, formará parte del plantel en el día a día, pero no podrá sumar minutos. El atacante de 30 años entrenará con el primer equipo hasta fin de año, momento en el que analizarán su situación. En ese momento determinarán si será oficializado como un nuevo fichaje para 2024 o si deberá abandonar el club.

A mediados del año pasado, el conjunto universitario le ofreció las mismas condiciones: entrenar con el primer equipoo. No obstante, el acuerdo no llegó a buen puerto y no se concretó. Hoy, la realidad es distinta.

Cabe mencionar que Castillo sufrió una trombosis luego de sufrir una lesión en su cuádriceps derecho cuando militaba en el fútbol mexicano. El atacante pasó por momentos complejos donde, incluso, estuvo al borde de la muerte en dos oportunidades.

Esta situación lo ha alejado de las canchas. La recuperación fue extensa y pudo volver, sin embargo, no ha tenido la continuidad esperada. En esa línea, hoy lleva un año y medio sin disputar un duelo oficial.