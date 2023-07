El último en caer fue Martín Lasarte: la larga racha de debuts ganadores que defiende Nicolás Núñez en la UC

Universidad Católica reaccionó rápido tras la salida de Ariel Holan. Sonó el exentrenador de Colo Colo Pablo Guede, acompañado del emblemático, Germán Lanaro, para tomar el cargo. Sin embargo, el lunes en la precordillera informaron que su nuevo DT es Nicolás Núñez, de 38 años, formado en la cantera de la institución.

Acompañado de Juan Tagle y José María Buljubasich, Nico declaró en su presentación su alegría por esta enorme oportunidad: “Sé que identifico a este club. Quiero manifestar mi ilusión. Era importante en mis inicios como técnico estar acá. Estoy feliz de estar en el lugar donde crecí. Muchos de mis pensamientos los puedo potenciar con este grupo de jugadores que me va a tocar liderar”.

Un estreno difícil

El contexto que vive la UC actualmente no da para tomarse pausas. Los de Las Condes arriban a esta fecha 19 del Campeonato Nacional en la octava posición, con 26 unidades. De momento, fuera de los puestos que entregan cupos a las copas internacionales para el próximo año y lejos de la pelea por el título.

El destino quiso que precisamente el rival para el estreno de Núñez en la banca cruzada sea el líder Cobresal, en el siempre difícil reducto de El Salvador. Actualmente, los dirigidos por Gustavo Huerta se encuentran nueve puntos por encima de la franja.

Una racha de 11 años que debe defender

Los fanáticos de la Universidad Católica se han acostumbrado a festejar en el estreno de sus nuevos entrenadores en los torneos de Primera División, una estadística que le agrega un ingrediente extra al encuentro que vivirá este sábado el exestratega de Magallanes. De hecho, el último en no conseguir los tres puntos en su debut fue Martín Lasarte, hace ya 11 años.

En aquella oportunidad, el 8 de julio de 2012, Machete perdió en San Carlos de Apoquindo por la cuenta mínima ante Palestino, en el Clausura de ese año.

Martín Lasarte se desempeñó como estratega de la franja entre 2012 y 2013. Foto: Agencia Uno

De Tuto Astudillo a Ariel Holan

Tras la salida de quien fuera después el entrenador de la Universidad de Chile y la Selección Chilena, Rodrigo Astudillo asumió la cabina técnica pensando en el primer semestre de 2014. En su arranque derrotó por 2-1 a Ñublense en el Nelson Oyarzún.

Sin embargo, el rendimiento en ese certamen no fue el mejor con Tuto en el banquillo, por lo que en la segunda parte del año el encargado de tomar su puesto fue el argentino Julio César Falcioni. Una de las pocas cosas positivas del ex DT de Boca Juniors fue justamente su debut, en el que se impuso por la mínima a Antofagasta en San Carlos. Pero su rendimiento terminó siendo paupérrimo y actualmente su nombre no deja un buen recuerdo en los fanáticos cruzados.

Al año siguiente comenzó la era de Mario Salas, en la cual la franja se tituló bicampeona en 2016. Su estreno, en enero de 2015, fue con victoria por 3-2, también contra Antofagasta, pero ahora de visitante.

Luego de tres temporadas en el cargo, quien reemplazó al Comandante fue Beñat San José, quien en 2018 inició el camino más glorioso en la historia del club con el recordado tetracampeonato, el segundo en la historia del balompié nacional. Su estadía partió con un triunfo por 2-1 sobre Temuco en Las Condes, el mismo rival ante el que, 10 meses después, se coronó campeón en el estadio Germán Becker.

La posta del español la tomó el actual entrenador de Colo Colo Gustavo Quinteros, quién también levantó la copa en 2019 y debutó venciendo a Coquimbo por 2-1 en la Cuarta Región, en un duelo de campeones (los Piratas venían de ser lo ganadores de la Primera B 2018).

Quinteros se coronó con la UC en el Campeonato Nacional 2019, el que terminó anticipadamente a causa del estallido social. FOTO: AGENCIAUNO

El año 2020, antes del parón por la pandemia producto del coronavirus, quien tuvo un inicio victorioso en la banca de la UC fue Ariel Holan, en su primer periodo. Golearon por 3-0 a Wanderers en Valparaíso, en el estreno de Fernando Zampedri con la franja en partidos oficiales.

A causa de los problemas que hubo en el calendario en el fútbol mundial, el torneo 2021 inició en marzo, y el escogido por el Tati Buljubasich para tomar el sitio dejado por Holan fue Gustavo Poyet. El uruguayo tuvo un irregular paso por la precordillera y no alcanzó a terminar el torneo. No obstante, también ganó por la mínima en su debut contra Ñublense en Chillán. Cristian Paulucci, quien era ayudante técnico hasta ese entonces, se encargó de enmendar el rumbo esa temporada. Logró una espectacular racha de victorias y abrochó el mencionado tetracampeonato. El Flaco comenzó su registro inolvidable con un triunfo 3-1 sobre Audax Italiano en San Carlos, en septiembre de ese año.

El último en este repaso es Ariel Holan, en su segunda etapa como DT de la institución. Tras la salida de Paulucci en 2022, el argentino goleó por 3-0 en su debut (mismo marcador que en su otro estreno dos años antes) a Unión La Calera en mayo del año pasado.

Ahora el turno es de Nico Núñez.

En detalle: los últimos entrenadores de la UC en su primer encuentro en Primera

Torneo Año Estadio Fecha Partido DT Clausura 2014 N. Oyarzún 05-01-2014 Ñublense 1-2 UC R. Astudillo Apertura 2014 San Carlos 19-07-2014 UC 1-0 D. Antofagasta J. C. Falcioni Clausura 2015 F. Sánchez 04-01-2015 D. Antofagasta 2-3 UC M. Salas Anual 2018 San Carlos 02-02-2018 UC 2-1 D. Temuco B. San José Anual 2019 F. Sánchez 15-02-2019 Coquimbo U. 1-2 UC G. Quinteros Anual 2020 E. Figueroa 26-01-2020 S. Wanderers 0-3 UC A. Holan Anual 2021 N. Oyarzún 28-03-2021 Ñublense 0-1 UC G. Poyet Anual 2021 San Carlos 07-09-2021 UC 3-1 Audax Italiano C. Paulucci Anual 2022 San Carlos 13-05-2022 UC 3-0 U. La Calera A. Holan

*No se consideraron los adiestradores interinos.