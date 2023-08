En Miami y con un sanador mexicano: los trabajos de Nicolás Castillo a días de integrarse a los entrenamientos de la UC

El deporte y el trabajo físico van de la mano. Y a la hora de enfrentar una lesión hay personas que debido a su gran recorrido se han transformado en verdaderos referentes. En España uno de ellos es Ramón Cugat, quien, entre otros, ha tratado a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Claro que en el área de la kinesiología hay otro especialista que destaca en Miami. Se trata de Jorge Rivera, quien además cuenta con experiencia como fisioterapeuta de los Halcones Rojos de la Liga Nacional Mexicana de básquetbol y los Rojos del Águila de la Liga Nacional Mexicana de Béisbol.

Rivera, con 31 años, es licenciado en Fisioterapia (México) y máster en Osteopatía (España), con destaque en las especialidades de kinesiología y entrenamiento atlético.

Y entre sus pacientes ya cuenta con chilenos. En su momento trabajó junto a Christian Garin y ahora está guiando los trabajos de recuperación de Nicolás Castillo, con el fin de que el atacante nacional vuelva a estar lo más cerca de su mejor versión tras haber estado fuera de las canchas por una lesión que se complicó con una trombosis. El futbolista se ha atendido con el especialista en Miami, en la búsqueda de su mejor versión.

Un ejemplo de recuperación fue el que expresó hace algún tiempo el futbolista Manuel Viniegra García, quien puso en las manos de Rivera su recuperación tras tener una hernia.

“Tiene como unos métodos muy modernos, por así decirlo. No solo te ayuda a rehabilitar de algún dolor o molestia, sino que te ayuda a estar mejor físicamente en todos los aspectos. Mi rendimiento ha sido más activo, más potencia, más rápido, menos lesiones. Me muevo mucho mejor en la cancha desde que trabajo con él”, confesaba el deportista en diálogo con Diario Las Américas.

Y por resultados como este es que Nicolás Castillo se ha puesto bajo las órdenes de Rivera. El delantero nacional retornará a San Carlos de Apoquindo tras un año y medio lejos de la actividad. Claro que no será como fichaje.

El jugador vivirá el día a día del equipo como un jugador más del plantel y entrenará con ellos hasta fin de año. En dicho momento se analizará su situación y rendimiento para ver si es posible ficharlo como refuerzo para la temporada 2024.

Una lesión que se complicó

Nicolás Castillo, mientras defendía al América de México, sufrió una lesión en la pierna derecha, por la cual debió ser operado. En su momento las Águilas informaron que “durante los entrenamientos de la semana pasada, el jugador Nicolás Castillo sufrió una molestia en el muslo derecho. Después de haberse realizado varios estudios, y tras valoraciones por parte de especialistas, se encontró una ruptura del tendón del recto femoral, la cual deberá de ser reparada quirúrgicamente el día de mañana, El tiempo de recuperación y evolución será informado posterior a la cirugía”.

Claro que la operación no se desarrolló como se esperaba. “El club América informa que, posterior a la operación, nuestro jugador Nicolás Castillo presentó una trombosis en la arteria femoral superficial, por lo que fue atendido oportunamente. Ayer fue intervenido por un especialista vascular periférico, logrando revertir el cuadro obstructivo en su totalidad”, informaba el club.

Pero lejos de acabar, la historia continuó y un sangrado en la herida lo llevó otra vez al hospital, quedando en observación. “En la tarde se decidió con el grupo de médicos que lo ven y participan varias especialidades entrar a cirugía de revisión y encontramos un defecto en la pared vascular y se reparó con éxito. Una vez controlado el sangrado pasó a terapia intensiva y se vigilará durante los días necesarios y sin apresurarnos a sacarlo de esta”, daba a conocer el médico del club José Vásquez.

Nicolás Castillo vivió momentos complicados tras ser operado.

Así, un año y 14 días después, Castillo pudo volver a sumar minutos en un amistoso contra Santos Laguna. Tras ello concedió una entrevista a los canales oficiales del club donde recordó el drama vivido.

“Fueron muchas operaciones de urgencia, no sabía si podía vivir, no sabía si iba a poder tener mi pierna. Entonces, fueron muchas sensaciones que hoy en día agradezco”, confesó.

“Recuerdo momentos en que estuve en casa, sin poder hacer muchas cosas. Mi familia siempre me ayudó. Agradezco a la gente del club, que siempre estuvo cerca de mí, nunca me dejaron solo mis compañeros”, añadió más adelante.

“Recordé el primer partido que jugué en Católica. Tenía la misma ilusión, el mismo deseo, los mismo nervios que uno siente cuando uno va a debutar”, confidenció.

“Muchas cosas que pasaron cambiaron mi vida para siempre. Todo lo que pasa, pasa por algo. Todo lo que vivo, lo vivo al máximo. Así soy, así fue mi vida siempre, siempre fue intensa. En cada cosa que hago, lo dejo todo. En cada cosa que me propongo, dejo todo para que me resulte. Y si no, lo vuelvo a intentar hasta que me resulte”, profundizó.