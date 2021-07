Nicolás Castillo y el fin de su pesadilla: “Fueron muchas operaciones de urgencia, no sabía si podía vivir o si iba a tener mi pierna”

Un año, cinco meses y 14 días pasaron para que Nicolás Castillo volviera a jugar un partido. Lo hizo el pasado 4 de julio, en un amistoso de su club, América de México, frente a Santos Laguna. Un día inolvidable para el delantero chileno, quien debió cumplir una larga recuperación tras sufrir una serie de episodios vasculares que lo pusieron en serio riesgo.

El jugador formado en Universidad Católica concedió una extensa entrevista al canal oficial de las Águilas, en la que en varias ocasiones rompió en llanto tras recordar a su familia y los duros momentos que padeció.

“Pensé, desde que me subí al bus camino al estadio, en lo que viví, en el momento en que estuve en el hospital con la incertidumbre de qué iba a pasar conmigo. Fueron muchas operaciones de urgencia, no sabía si podía vivir, no sabía si iba a poder tener mi pierna. Entonces, fueron muchas sensaciones que hoy en día agradezco”, confesó sobre sus sensaciones en la previa de su regreso.

“Agradezco a los que estuvieron cerca en mi familia, todos trabajando para que pueda estar aquí hoy en día. Recuerdo momentos en que estuve en casa, sin poder hacer muchas cosas. Mi familia siempre me ayudó. Agradezco a la gente del club, que siempre estuvo cerca de mí, nunca me dejaron solo mis compañeros. El primer día que llegué al club de vuelta de todas las cirugías, me recibieron muy bien, me abrazaron. Sentí ese cariño y hoy estar en una cancha demostrándole a mucha gente... Si me dicen algo que no, yo voy a hacer todo lo posible para que sea que sí. Muy poca gente creyó en que volvería a jugar y aquí estoy, dejándolo todo. Lo dejé todo en la recuperación”, expresó.

Sobre lo que sintió al pisar la cancha, Nico no escondió su emoción. “Hubo muchas lágrimas, muchas peleas conmigo, con gente del club, que hoy día agradezco, porque por ellos yo estoy aquí. Son momentos que se vienen a la cabeza. Pero lo más importante es la familia, que siempre estuvo contigo, aguantándote y bancándote en las peores. El 4 de julio lo voy a recordar por el resto de mi vida”, sostuvo.

En ese contexto, confesó que los nervios se apoderaron de él y que echó de menos a sus seres queridos. “Me hubiese encantado haber salido a la cancha, tener a mi familia cerca y abrazarla, a mi hijo... Para mí fue un debut. Volver a jugar, volver a pisar una cancha, que la gente te grite. Fue un debut, lo viví así. Tenía mucho nervio de qué iba a pasar. Y estoy agradecido de la gente que estuvo siempre conmigo. Ahora solamente me toca disfrutar, es el primer paso. Hoy me toca ponerme a punto en todo lo que perdí, perdí casi un año y medio. Me toca volver a ser el que fui”, proclamó.

La última vez que Nicolás Castillo había sumado minutos con el América fue el 19 de enero de 2020. Foto: @ClubAmerica/Twitter.

El partido con Santos lo comparó con su estreno como futbolista profesional. “Recordé el primer partido que jugué en Católica. Tenía la misma ilusión, el mismo deseo, los mismo nervios que uno siente cuando uno va a debutar”, confidenció. Y añadió: “Después de tanto tiempo, volver, y que, entrando en la cancha, la gente te ovacione o te aplauda por todo lo que viví, no tiene precio. El 4 de julio lo recordaré por el resto de mi vida. Fue mi debut, lo siento así y siempre voy a estar agradecido de la gente que me apoyó. Siempre es bueno leer un mensaje de aliento, siempre ayuda”.

Asimismo, valoró el apoyo de su actual DT, Santiago Solari, y de su antecesor, Miguel Herrera. “Estoy muy agradecido con él (Solari), han llevado mi situación muy bien. Muchas veces me enojaba porque no podía hacer todo, no me dejaban hacer todo. Hoy en día los entiendo. Estoy agradecido de toda la gente que forma el club. A los que se fueron, a Miguel (Herrera) y su cuerpo técnico. Fueron una parte muy importante en todo esto, en traerme a este equipo. Siempre voy a ser un agradecido de eso. Y en mi situación siempre estuvieron presentes, preguntando cómo estaba, visitándome en casa, y eso se queda en mi corazón”, manifestó.

Vivir con intensidad

El goleador afirmó que no cambiara nada de su pasado. “Muchas cosas que pasaron cambiaron mi vida para siempre. Todo lo que pasa, pasa por algo. Todo lo que vivo, lo vivo al máximo. Así soy, así fue mi vida siempre, siempre fue intensa. En cada cosa que hago, lo dejo todo. En cada cosa que me propongo, dejo todo para que me resulte. Y si no, lo vuelvo a intentar hasta que me resulte”, profundizó.

Hacia el final de la entrevista, nuevamente se emocionó al recordar a su abuelo, su principal mentor en el fútbol. “Lo abrazaría con toda mi fuerza, que lo extraño. Gracias a él, estoy aquí donde estoy. Toda mi familia lo abrazaría, porque se le extraña mucho”, declaró.

Por último, el futbolista se despidió con un consejo: “Hay que disfrutar la vida, porque es única. Amar a tus padres, a tus hijos, a tus seres queridos, porque al final siempre van a estar contigo y, en mi caso, estuvieron siempre”.