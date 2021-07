Endler y ausencia de Ryann Torrero en Tokio: “Para estar acá hay que respetar a los entrenadores, al cuerpo técnico y a las jugadoras”

Christian Endler se refirió este miércoles a la ausencia de Ryan Torrero de la nómina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, señalando que la portera de Santiago Morning le faltó el respeto al entrenador de arqueras en las últimas giras.

“Nunca he opinado sobre las personas que decide el entrenador llevar o no, es decisión personal del cuerpo técnico y ellos verán por qué lo hacen o no”, comenzó diciendo la jugadora del Olympique de Lyon en conferencia de prensa.

“En esta ocasión particular de Ryann, me parece que es un poco injusto lo que escribe, no estoy de acuerdo con ella porque desde el último proceso no había estado nominada y ella tiene mucho mérito deportivo para estar acá, pero lamentablemente, y esto lo diré como una opinión personal, para estar acá hay que respetar a los entrenadores, al cuerpo técnico y hay que respetar también a las otras jugadoras”, agregó.

“No solo se necesita tener talento, sino que se necesita tener una buena actitud en los entrenamientos y junto a tus compañeras y lamentablemente a mí me tocó vivirlo en las últimas giras junto a ella que faltó el respeto al entrenador de arqueras”, complementó.

Para Endler, Torrero “tuvo muy mala actitud para entrenar junto a nosotras y a mí normalmente no me gusta referirme a estos temas, porque queda en la interna, pero no me parece justo que después salgan diciendo cosas en redes sociales y no haya derecho a réplica de parte del resto”.

“Esto lo digo de forma muy personal, pero al menos yo no aguanto las faltas de respeto hacia los entrenadores y hacia cualquier persona que trabaje junto a nosotras”, cerró.

Christiane Endler, Ryann Torrero, Natalia Campos en una práctica durante el Mundial de Francia 2019. Foto: Agencia Uno.

La carta de Torrero

Hace algunos días la portera de Santiago Morning publicó una carta en la que lamentaba no haber sido convocada para los partidos de Chile en los Juegos Olímpicos.

“Sería una completa mentira decir que no estoy abrumadoramente decepcionada y destrozada por no haber sido nominada para ir a los Juegos Olímpicos con la Roja femenina para representar a Chile”, escribió en una publicación en Instagram.

En ella señala además que “haber sido eliminada de todo un proceso en el que he sido incluida fue especialmente doloroso y desmoralizador”.

Pese a esto, enfatizó que “mis compañeras chilenas y las mujeres con las que he trabajado desde 2018 para lograr este histórico y monumental logro tendrán todo mi apoyo para los Juegos Olímpicos de Tokio y las estaré animando desde casa. Están en mi corazón y estoy feliz de verlas cumplir el sueño de su vida de representar a Chile y a sus familias con gloria, lucha y resistencia en los Juegos Olímpicos”.