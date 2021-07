Arley Méndez podrá competir en los Juegos Olímpicos: recibe un mes de suspensión

Una buena noticia recibió el Team Chile. La International Testing Agency (ITA) aceptó los descargos del pesista nacional Arley Méndez y decidió sancionarlo con el castigo mínimo que contempla el Código de la Agencia Mundial Antidopaje para la presencia de cannabis. El deportista había arrojado positivo en un control durante una prueba en Colombia y su participación en los Juegos Olímpicos había quedado en duda. Sin embargo, con esta resolución podrá estar en Tokio, según confirman desde la Federación de Levantamiento de Pesas. La suspensión corre desde el momento de la notificación: desde el 28 de junio, por lo que podrá estar en el evento, pues su prueba comienza el 30 de julio.

El cubano nacionalizado chileno entregó sus explicaciones a las autoridades competentes, en las que reconoció la presencia de marihuana en su cuerpo, pero indicó que el consumo se había producido fuera de competencia. Es decir, antes de las 23.59 del día anterior al evento, lo que es otra de las atenuantes aceptadas por las recientes modificaciones al Código.

Al reconocer el hecho y al validar la ITA su explicación, de oficio le aplicó tres meses de suspensión como pena inicial. No obstante, para reducir todavía más la sanción, la entidad le ofreció al pesista la posibilidad de someterse a un programa antidrogas de abuso reconocido por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), como se considera a la cannabis y a otras sustancias que no tienen relación con mejorar el rendimiento deportivo. Al estar de acuerdo el pesista con esta sugerencia, inmediatamente el castigo quedó acotado a solamente un mes.

La presencia de Méndez en Tokio resulta un alivio para el Team Chile y el Comité Olímpico, más allá de que la entidad haya manifestado su molestia por la situación. De hecho, Miguel Ángel Mujica, timonel del COCh, en declaraciones entregadas a El Deportivo, había calificado como “una irresponsabilidad” el acto cometido por el pesista.

“Nosotros desde un comienzo señalamos que la participación de Arley quedaba en pausa hasta existiese una sentencia de la ITA. Esto ya ocurrió, y la sentencia no le prohíbe al deportista participar de los Juegos Olímpicos. Nosotros no tenemos la potestad para aumentar ni para disminuir ese castigo, la suspensión es de un mes y así se tiene que cumplir. Aun cuando Arley pueda ir a Tokio, este es un tema muy serio, y le pedimos a nuestros deportistas no hacer distinciones entre las sustancias prohibidas ya que todas constituyen una falta, sin importar la duración de la sanción”, afirma el timonel tras conocerse el castigo.