“Quería que fueran campeones”: la historia detrás de la desazón de Ronald Fuentes por arrebatarle el título a Cobresal

En 1991, Ronald Fuentes debutaba como futbolista profesional. Lo hacía con la camiseta que lo formó, la de Cobresal, el club al que llegó en 1985 y al que dedicó una parte importante de su vida. Partió desde su natal Malloco a El Salvador para lograr el sueño de ser jugador. Lo logró y luego pasó a Universidad de Chile. Fue un destacado defensa central. Incluso jugó el Mundial de Francia 1998.

Todos esos logros no hubieran sido posibles sin sus días en la región de Atacama. En más de una ocasión, ha declarado su gratitud hacia la escuadra que también vio debutar a Iván Zamorano. Por eso, jamás imaginó que 32 años después de su primer partido le tocaría ser uno de los villanos de la jornada para el cuadro cuprífero.

Este viernes, Cobresal tenía la primera chance de salir campeón de la Primera División de Chile. Si lo lograba, era su segunda estrella. Para eso tenía la obligación de sumar frente a Unión Española, el cuadro dirigido por Ronald Fuentes. Sin embargo, el partido terminó siendo favorable a los hispanos, que se impusieron por la mínima. El tropiezo minero en Santa Laura y el triunfo de Huachipato ante Audax Italiano determinó que el trofeo partiera a Talcahuano.

Tras el compromiso, varios ojos se dirigieron hacia Ronald Fuentes. Los hinchas de Cobresal con sus miradas perdidas en la galería tras dejar ir la corona que ya se probaban vieron como uno de sus hijos pródigos, que ese día se vestía de antagonista, se acercaba a ellos y les realizaba un gesto de perdón. El entrenador agachaba la mirada y también compartía la desazón de los fanáticos. Era un triunfo amargo.

La hinchada de Cobresal lamenta la derrota ante Unión Española. Foto: AgenciaUNO

Sin duda que fue una victoria diferente a las demás para Fuentes. De hecho, en la conferencia de prensa post partido, no tuvo reparos en reconocer que su corazón estaba con el elenco nortino, pero que se él se debe al club que lo contrata. “Yo me inicié en Cobresal, quería que salieran campeones, pero no con resultado en contra nuestra, sino que porque perdiera Huachipato o empatara. No se dio esa situación. Yo salí a hacer lo que me correspondía con mi equipo, tratar de ganar en condición de local”, explicó.

En la antesala del compromiso ya había emitido una declaración similar y en el mismo tono. “Partí en Cobresal, soy agradecido de toda la vida, pero soy un profesional del fútbol y voy a luchar por el club que me da trabajo. Para que no empiecen a especular y que no piensen que presentaremos un equipo de proyección para que salgan campeones. Soy profesional y haremos todo por ganar ese partido”, señalaba.

“Los que hablan cosas no saben lo que es el futbolista profesional. Por mucho que estén en una situación como la de nosotros tenemos orgullo, amor propio y corazón y nos debíamos como grupo como plantel de Unión Española por lo que habíamos hecho una buena presentación. Se alinearon los planetas, jugamos bien y pudimos ganar”, agregaba sobre la misma.

Una declaración que fue compartida luego de la definición del certamen por Gustavo Huerta, quien pese a perder valoró el profesionalismo de los rivales y disparó contra quienes especulaban. “Felicito a los equipos que dignificaron nuestro fútbol, tan vapuleado y criticado. Los equipos jugaron con todo. Eso dentro de nuestra, entre comillas, pobreza futbolística muestra que el futbolista es digno y lucha independiente de su circunstancia y lo que tengan que disputar. Lo hizo Unión Española y también la U, más allá de las opiniones de algunos exfutbolistas que quieren ensuciar la actividad”, dijo.