“Qué fácil es ir a ganar al vertedero”: la ácida burla de un ex futbolista de Unión Española tras la caída de Colo Colo

Este domingo se vivió la penúltima fecha del Torneo Nacional. En esta instancia, tres equipos luchaban por mantenerse en la pelea por el título: Cobresal, Colo Colo y Huachipato. Sin embargo, el Cacique quedó fuera de esta pelea tras caer por 0-2 en el estadio Monumental.

Un panorama muy similar a lo que ocurrió en la definición del torneo de 2021 cuando los Rojos se impusieron por la mínima con gol de Alejandro Chumacero.

Con estos recuerdos presentes, el ex futbolista de Unión Española Ramsés Bustos utilizó su cuenta de Twitter para comentar este triunfo, utilizando una palabra que causó la molestia de los seguidores albos.

“Qué fácil es ir a ganar al vertedero”, fue la frase que publicó el delantero agregando emoticonos de la bandera española y corazones con los colores del equipo.

Otra vez el “vertedero”

En la frase emitida por Bustos resalta la palabra vertedero, pues hace algunos años esta fue ocupada por Johnny Herrera también para referirse de forma despectiva al estadio Monumental.

Ocurrió tras el Superclásico que se disputó en octubre de 2014. En la conferencia de prensa posterior a la derrota por 2-0, el ex portero disparó diciendo que “para mí es un asco el Monumental. No sé cómo se deja entrar a esa gente a la galería, pero ya sabemos lo que significa ir a Pedrero. Para mí, es un vertedero, cada vez que vas queda la grande”, comentó en referencia a los desórdenes que ocurrieron e el recinto.

En dicho encuentro, el portero también sacó a relucir el “chipamogli” para referirse a Felipe Flores. “Me aguanté de pegarle un combo en el hocico, pero no lo hice porque Dios es grande, me sigo lamentando de no pegárselo, pero creo que hice bien. Hay jugadores que se respetan y otros que no. A él no lo respeto ni dentro ni fuera de la cancha”.

Más adelante explicó que “no quise discriminar, sino que fue lo primero que se me vino a la cabeza. Él se parece a ese personaje, me acordé y lo nombré”.

Autocrítica alba

Tras la caída de Colo Colo contra Unión Española, el técnico Gustavo Quinteros realizó una fuerte autocrítica por lo mostrado en la derrota. “Necesitábamos jugar a nuestro mejor nivel y estuvimos muy lejos. Individual y colectivamente no tuvimos el fútbol que este equipo genera”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Demasiado poco. Más allá de que el rival tampoco hizo mucho ofensivamente, nosotros, en los momentos que debíamos defender bien, defendimos mal. En los momentos que debíamos generar fútbol, nos equivocamos mucho en los pases y no pudimos generar ocasiones claras, sobre todo en el segundo tiempo”, añadió.

También reconoció que en la interna “el vestuario está muy caído porque no esperábamos nunca, primero, antes del resultado, jugar de esa manera. No jugamos para nada bien, en ningún momento, salvo partes del primer tiempo. Después todo fue muy forzado, sin conexión”.

“Tenemos que levantarnos de este duro golpe. Es un momento complicado porque teníamos todas las esperanzas y la ilusión de poder definir el último partido. No lo esperábamos, jugamos mal, muy por debajo de lo que podemos dar y no nos alcanzó”, complementó.

En cuando a los próximos desafíos indicó que “debemos trabajar estos días para ganar los dos partidos que nos quedan, uno del campeonato y otro de Copa Chile. Tratar de levantarnos lo antes posible para esperar la posibilidad de llegar segundos e ir directamente a fase de grupos (de Copa Libertadores)”, comentó.