“Mintió durante toda su etapa en el Manchester City”: la sorpresiva revelación de excompañero del Kun Agüero

Sergio Agüero es una leyenda en el Manchester City. El exdelantero llegó a la escuadra británica a mediados de 2011 y en 10 años se transformó en uno de los ídolos más queridos por la afición. Es el goleador histórico, con 260 tantos, y sumó 15 títulos con la institución. Sin embargo, hay un elemento que llamaba la atención. Pese a estar una década entera jugando en la Premier League, el Kun nunca manejó bien el idioma inglés.

O por lo menos, eso daba a entender. Según Micah Richards, quien defendió a los citizens entre 2005 y 2015, el formado el Independiente se comunicaba a la perfección. Simplemente fingía no saber aquella lengua para evitar dialogar con los medios de comunicación. “Era brillante con el inglés, pero se negó a hablarlo argumentando que no sabía”, afirmó el exdefensor en el podcast The Rest Is Football, donde habló con Alan Shearer y Gary Lineker.

“Cuando le pedían que hiciera entrevistas, decía ‘es que no hablo inglés’. Pero lo hablaba de forma brillante. Sabía exactamente cuáles eran los términos de jerga, todas las terminologías. Por supuesto que no es lo mismo hablar con tus amigos que hacerlo en una entrevista. Son dos cosas completamente diferentes, pero jugó mucho con eso y vaya que se salió con la suya”, dio a conocer Richards.

En su relato, el nacido en Birmingham revelaba como el club se veía obligado a que otros jugadores dieran entrevistas y conferencias ante las constantes negativas del ex Atlético de Madrid. “James Milner, Joleon Lescott y yo mismo, todos los ingleses tuvimos que salir en los medios porque Kun simplemente decía que no hablaba el idioma”, indicaba.

Manuel Pellegrini le da instrucciones a Sergio Agüero. Foto: AgenciaUNO

La resignación del Kun

En general, fueron pocas las veces que Agüero se expuso hablando inglés. De hecho, cuando fue homenajeado no quería dirigirse a la afición. También existen algunos clips virales donde se le ve complicado con el idioma. Con el sentido del humor que ha dado a conocer en su faceta de streamer, el exgoleador se lo toma con calma. Incluso, en la celebración de la pasada Champions League junto a sus otrora compañeros bromeaba al respecto.

“Se me olvidó el inglés... Ahora me voy a Miami, viene Messi...”, decía en tono jocoso. En ese momento, también de buen ánimo, recibía las bromas de Mario Balotelli, otro con el que compartió cancha. “Vivió 14 años en Inglaterra y no habla inglés, es increíble”, disparaba entre risas.

En el pasado, Agüero ha justificado su negativa a aprender el idioma del país en el que vivió por un decenio y donde es considerado un referente. “Yo nunca estudié inglés. En el colegio en Argentina no tenía inglés directamente”, explicaba. También reveló que llegó a tener un profesor particular, pero que desistió rápidamente. “Yo arranqué con uno, me hablaba tres o cuatro cosas y me hacía escribir, le dije ‘para, para, no, a mí háblame”, dio a conocer.

“Yo por lo menos quería defenderme, hablar para contestarles a mis compañeros. ¿Para qué mierda quería escribir?. Me hacía escribir y yo decía: ‘La puta madre, yo a mis compañeros no les estoy escribiendo. Yo les decía a los ingleses: ‘Escúchame, yo estoy haciendo el esfuerzo de aprender inglés, ustedes también hagan el esfuerzo de aprender español, la concha de la lora’”, agregaba.