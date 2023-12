En caída libre: el fuerte contraste en la U entre la primera y la segunda rueda

Universidad de Chile sigue cayendo en la tabla de posiciones. Pese a que hace algunas semanas ganaron el Clásico Universitario, el cuadro laico no puede ocultar que el rendimiento exhibido a lo largo de la segunda rueda es muy pobre. Este domingo cayeron ante Cobresal y están cada vez más lejos de lo hecho en la primera parte del certamen, cuando se ilusionaban con pelear por el título.

Hace algunos meses, la U terminaba el primer semestre en la tercera posición de la tabla, con 26 puntos. Solo estaban detrás de Huachipato (29) y Cobresal (28). Hoy están novenos, con 37 unidades. Del 57,80 por ciento de rendimiento bajaron a un 26,20%. Esos números tienen a Mauricio Pellegrino pendiendo de un hilo. Es probable que una vez finalizada la temporada, no continúe en el cargo.

De hecho, a mitad de semana, el estratega se tomaba con humor el haber logrado llegar hasta el cierre del curso en el club que entrena en La Cisterna. “Ustedes me lo han dicho, ya batí el récord porque ya pasé los seis meses. Llegar a los doce meses es superar mucha adversidad (...) Respecto al futuro, no he tenido ninguna conversación y el silencio también es una posición. El silencio también es una actitud. No decir nada y no hacer nada, también es una postura”, señalaba.

Rueda PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos Rendimiento Primera 15 7 5 3 18 13 5 26 de 45 57,80% Segunda 14 3 2 9 19 28 -9 11 de 42 26,20%

La U suma números malos, sobre todo en condición de visita. Perdieron cinco de los recientes seis partidos que disputó como forastero y han recibido 21 goles en sus últimos 11 encuentros en aquella condición, promediando 1,9 tantos por duelo.