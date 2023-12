“Su pregunta es muy mala leche”: el día de furia de Mauricio Pellegrino en la conferencia de prensa de la U

La rueda de prensa de Mauricio Pellegrino, previa a la visita de la U a Cobresal, estuvo llena de polémicas. El entrenador de los estudiantiles no sólo disparó contra la dirigencia de Azul Azul, también se enfureció con una de las preguntas que se le realizó.

Todo se originó cuando se le consultó sobre un supuesto conflicto con el equipo de proyección, que disputaba una semifinal con Magallanes, por el llamado del joven central David Retamal al primer equipo, para suplir las obligadas ausencias de los defensas Matías Zaldivia y Luis Casanova (suspendidos por tarjetas) de cara al duelo frente a Cobresal, en El Salvador.

“¿Conflicto de que tipo?”, fue lo primero que dijo el argentino con el ceño fruncido. A lo que el periodista respondió: “Despotenciar a un equipo que está tratando de llegar a una final en su categoría, la Sub 21″.

Ahí comenzó el descargo del DT: “Creo que en cualquier institución del mundo, la prioridad siempre es el primer equipo. La formación es muy importante para que los chicos puedan aprender y llegar preparados al primer equipo y siempre lo entendido así, ¿no?”, enfatizó el cordobés.

Luego agregó que “siiempre hemos hablado que los chicos de abajo jueguen en el primer equipo como un premio y fíjate que nosotros hemos reducido el plantel por número de juveniles que había en el primer equipo en ocho o nueve futbolistas, para que no sientan ese manoseo de estar arriba o abajo”.

Pero no se quedó ahí y lanzó: “Ahora nos faltan los dos centrales. ¿A quién se le ocurre pensar que le queremos hacer daño al equipo filial? No sé en que cabeza, uno puede pensar que el entrenador convoca a un central para hacerle daño a la filial. Es un pensamiento de muy mala madera”.

Ya lanzado, el transandino insistió: “Si usted me lo pregunta, lo veo en la pregunta y no me gusta para nada la pregunta, porque no entiendo su duda, sinceramente... Me parece una pregunta muy mala leche. De muy mal sentido”.

Finalmente, se cambió la conversación hacia otros tópicos y el equipo de proyección cayó 2-1 ante el Manojito de Cláveles.