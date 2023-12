Entrevista al millonario árabe que compró Universidad de Concepción: “Tendré suficiente dinero para traer a los jugadores que necesito”

El Club Deportivo Universidad de Concepción tiene nuevo dueño. Se trata de Rimoun Hinouch, un alto ejecutivo de Emiratos Árabes Unidos que ha trabajado con algunas de las empresas automotrices más importantes del planeta.

Su perfil exótico para este fútbol, viene a sentar un precedente sobre la llegada de los petrodólares a la escena nacional. Ese es uno de los puntos que toca el empresario de manera exclusiva con El Deportivo. Desde Dubái y a solo horas de haber ganado la licitación del Campanil por los próximos 25 años, entrega su visión de la nueva etapa del equipo penquista y los planes que tiene para potenciar no solo al club, sino que a la ciudad.

De paso, niega cualquier conexión entre el proyecto y algunos de los representantes más importantes de la región, luego de que fuese vinculado con Christian Bragarnik y Sergio Morales. Con este último participó en una alianza para que Audax Italiano expandiera sus redes a Medio Oriente en 2011.

¿Cómo comienza este vínculo con el país?

Comencé a establecer conexiones con Chile probablemente unos 20 años atrás, cuando conocí a Cristian Montecinos, quien había llegado a jugar a los Emiratos. Nos llevamos muy bien y lo ayudé durante su paso por el país y él me invitó muchas veces a Chile, pero vive muy lejos así que no fue fácil vernos. He visitado Santiago creo que tres veces para ver a amigos que tengo aquí, pero eso no tiene nada que ver con mi conexión con la Universidad Católica.

¿Por qué Chile y por qué la Universidad de Concepción?

Chile es un país muy importante en el mundo del fútbol, donde encuentras mucho talento y eso claramente nos da seguridad para invertir. El equipo también entra en escena porque la Universidad de Concepción no es solo un equipo de fútbol, es una institución. ¿Por qué un equipo de segunda división y no uno de primera? Bueno, porque creo en el proyecto. Yo he seguido la liga chilena y sé qué equipo es y qué ciudad es.

¿Cuáles son los objetivos a corto plazo?

Siento que con un trabajo duro y bien planificado puede volver a Primera División. Ese es mi objetivo a corto plazo y en un mediano plazo quiero competir en Sudamérica, quiero tratar de elevar al club. Cada situación que he visto es motivadora. La ciudad es grande, hay una gran institución detrás, entonces creo que soy capaz de llevar al equipo a Primera División. Estoy muy feliz, emocionado y quiero que la gente de Concepción y los fanáticos del club estén seguros de que el equipo volverá a la Primera División

¿Cómo va a ejecutar ese plan?

Mi equipo ya está trabajando, analizando a los jugadores. Me gustaría traer e invitar a jugadores con un gran rendimiento en la liga. Quiero jugadores que me ayuden a cumplir mi objetivo. Obviamente esto no se logra solo con jugadores, también con un gran técnico, un técnico que esté listo para este momento. Lo más importante es tener un plan, a lo largo de mi carrera he aprendido que cuando hablamos de un negocio, todo se trata del plan. Si planeamos bien, sabiendo dónde queremos llegar y cuáles son los factores que nos harán lograr el objetivo, estoy seguro que volveremos a Primera División.

¿Quiénes forman el equipo del que habla?

En este momento Marcelo Rosas es la persona que más me ayuda con mis decisiones. Confío en él, lo conozco hace muchos años y creo en su ojo analítico para elegir a mis jugadores.

¿Christian Bragarnik es parte del proyecto?

No. Nunca he conocido a Bragarnik, he oído de él, sé que es un personaje muy conocido en Argentina, pero no tengo nada que ver con él.

Le pregunto lo mismo pero con Sergio Morales…

Conozco a Sergio, lo conocí hace más de diez años, probablemente en 2011. En uno de mis viajes a Chile me tomé un café con él. En ese momento me pidieron que hiciera de puente entre un entrenador y la Federación de Emiratos Árabes. La Federación confió en mí para aquello y ahí me reuní con Morales, pero nunca hice ninguna transacción con él y no será parte de este proyecto.

¿Cuánto dinero piensa invertir?

En este momento no te puedo dar un número exacto, pero tendré suficiente dinero para traer a los jugadores que necesito. No voy a gastar millones si es que necesito medio millón y tampoco voy a gastar medio millón si es que en verdad necesito millones. La inversión será exacta y acurada. Seremos cuidadosos con nuestras inversiones, pero a la vez agresivos para traer a los mejores jugadores para este equipo y liga. No te puedo dar un número exacto, pero es una cantidad considerable que garantizará mi objetivo.

¿Sumar capital de empresas o marcas de Medio Oriente es una opción?

En este momento soy solo yo, pero ya que mencionas Medio Oriente y especialmente Emiratos Árabes tengo la idea de traer inversiones más allá del fútbol, quizás a la ciudad. Aún no lo sé de momento, pero ya estuve en contactos con gente importante que está abierta a explorar las oportunidades. Tengo eso en mente y lo vamos a discutir y explorar en el momento adecuado.

¿Cómo va a manejar un negocio que está a miles de kilómetros de distancia?

Tengo programado visitar Chile frecuentemente, pero al mismo tiempo mi hijo estará allá. Tiene 25 años, está haciendo un postgrado en Europa de gestión deportiva, así que está bien calificado para ser mis ojos y mi persona de máxima confianza. Él estará de residente en Concepción y tendré visitas frecuentes para ir bien viendo las cosas.