Diego Forlán sorprende y da las razones por las que Marcelo Bielsa nunca podría haber dirigido a su generación en Uruguay

Uruguay inició el proceso de las Eliminatorias para el Mundial 2016 con novedades. La principal fue el cambio de técnico. Óscar Washington Tabárez dio un paso al costado y la Federación de Fútbol de Uruguay encontró a Marcelo Bielsa como el indicado para partir un nuevo proceso.

De inmediato surgieron una serie de críticas en contra del rosarino, principalmente por su negativa inicial de llamar a las convocatorias a Luis Suárez y Edinson Cavani, además de una serie de modificaciones en el complejo deportivo de la selección que terminaron por provocar una serie de salidas.

Sin embargo, con el inicio de la disputa de los puntos estas críticas fueron disminuyendo gracias a los resultados que comenzó a obtener en la cancha. Dentro de estos está el triunfo contra la Argentina de Lionel Messi como visitantes.

De esta manera, la Celeste, tras las primeras seis fechas, acumula cuatro victorias, un empate e igual cantidad de derrotas, lo que los tiene posicionados en el segundo lugar de la tabla con 13 puntos, solo dos menos que el líder Argentina.

Considerando todo esto, Diego Forlán, uno de los ídolos de la selección uruguaya se refirió a por qué su generación no podía haber jugado en la actual a cargo de Bielsa.

“Me encanta la velocidad que tiene el equipo. Nunca tuvimos una selección tan rápida como esta selección”, comentó en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890.

“La característica de los jugadores, la velocidad, la altura y técnica. Con Argentina por primera vez con Messi dentro de la cancha es muy difícil de ganar; sin Messi en esta selección estamos hablando de otro tipo de partido”, indicó sobre el partido que se jugó en la Bombonera.

Luego agregó que “si mirabas a nivel físico, de altura y velocidad, estábamos hablando de una selección superior a la que teníamos enfrente, y estamos hablando de Argentina. Tenemos una selección que presiona, ataca. Nosotros no lo podíamos haber hecho si nos agarraba Bielsa porque no era una selección para jugar mano a mano. No nos daba para tener ese ida y vuelta porque quedábamos muy expuestos todos. Hoy Bielsa tiene la posibilidad de tener jugadores para hacer ese tipo de fútbol a esa velocidad, frenético”, destacó Forlán.

Además sumó palabras para lo que consiguió Tabárez a cargo de la Celeste. “Todo tiene un proceso, una etapa; fue lo que tenía que ser para que hoy tengamos a Bielsa en esta selección. Gracias a lo que hizo el Maestro hoy en día estamos donde estamos”, aseguró.

Por último, entre las actuaciones de los futbolistas destacó a “(Maxi) Araujo no lo tenía y me encantó. A Ugarte lo recontra tenía. Él jugaba con (Juan Ramón) Carrasco, que todos sabemos lo ofensivo que es, y jugaba solo en el medio. No me preguntes cómo hacia, pero llegaba a marcar”.