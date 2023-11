“Es impresionante”: El Maestro Tabárez analiza el desempeño de Marcelo Bielsa en Uruguay

La llegada de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya no estuvo exenta de polémica. Su manera de trabajar motivó varias renuncias en el Complejo Celeste y otras tantas criticas por su decisión de no llamar a los referentes históricos del mencionado país.

Pero los resultados mandan y el nacido en Rosario tiene seis triunfos, un empate y una sola derrota en los ocho paridos que ha dirigido y el combinado oriental se encuentra en el segundo lugar de las Clasificatorias, a sólo dos unidades del líder Argentina (15 contra 13 puntos).

Por lo mismo, la figura del adiestrador transandino sigue dividiendo las aguas en la nación rioplatense y durante esta semana obtuvo el veredicto de uno de los grandes del fútbol internacional y director técnico emérito del sublíder de las Eliminatorias: Óscar Tabárez.

El profesional que estuvo más de 15 años al mando de quienes han sido dos veces campeones del mundo habló de su colega y lo llenó de elogios. “La otra vez vi el partido de Uruguay y Argentina en La Bombonera y quedé maravillado por lo bien que se jugó”, aseguró el hombre de 74 años.

Luego agregó que “es difícil competir con países que tienen millones de habitantes y derrotarlos a los dos en una semana. Por eso fue impresionante, más que el fútbol se ha transformado en el de los millonarios”.

Claro que las loas no se detuvieron ahí, porque Tabárez destacó el gran gesto que tuvieron los jugadores con sus fanáticos. “Todos los muchachos que estuvieron en cancha pasaron por las diversas selecciones y lo que más me gustó es que vi el festejo medido, donde se acercaron y saludaron a los uruguayos que estaban en la tribuna, eso me emocionó”, soltó.

Y no fue el único que habló de Bielsa, porque su ayudante técnico -Celso Otero- también destacó su desempeño. “Hay cosas que ya sabíamos: tenemos en la cabeza del cuerpo técnico a un hombre con prestigio, trayectoria y particularidades comunicativas, que es como él siente ser, y que a Uruguay le está dando un buen resultado. Se apostó presupuestariamente a ese tipo de situación”, reveló.

Luego agregó que no hay “nada más que disfrutar de que Uruguay tenga continuidad de consideración mundial en cuanto al fútbol que pueda desarrollar. Abre la expectativa de ir nuevamente por cosas que se encontraron en el pasado”.

Sin embargo, no todo fueron aplausos para quién nos llevara al Mundial de Sudáfrica el año 2010. El referente del fútbol uruguayo, Sebastián Abreu, disparó contra el DT. “Lo que no está gustando no es lo táctico, no es lo futbolístico sino otros temas. Totalmente extra futbolísticos. De situaciones dentro del complejo, modificaciones”, soltó.

Luego concluyó que “durante quince años ya estaba establecido. Por ejemplo, el relacionamiento que puede haber con toda la gente que trabaja que creo que ya sean retirado como 7 u 8 trabajadores. Hablan de que la exigencia de él no es la exigencia a la que estaban acostumbrados durante 15 años con el Maestro Tabárez”.