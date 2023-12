Mauricio Pellegrino ironiza sobre su futuro en la U: “Me han dicho que batí el récord porque ya pasé los seis meses en el cargo”

La pregunta que más ha escuchado Mauricio Pellegrino, durante el segundo semestre, es si sigue o no en la Universidad de Chile. La pésima campaña de los azules en la parte final del campeonato, hizo que el adiestrador argentino fuera constantemente cuestionado y a sólo dos fechas del final, el transandino opta por rebelarse.

“Respecto al futuro, no he tenido ninguna conversación y el silencio también es una posición. El silencio también es una actitud. No decir nada y no hacer nada, también es una postura. Si la institución quiere esperar hasta fin de año, me hubiera gustado obtener una respuesta al respecto, porque la institución se la merece”, dice el director técnico de los laicos.

Luego enfatiza que “tenemos la obligación de competir hasta el último momento” y lanza una de las primera ironías de su rueda de prensa: “Ustedes me lo han dicho, ya batí el récord porque ya pasé los seis meses”, sostiene y añade que “llegar a los doce meses es superar mucha adversidad y superarse en el alto rendimiento es una de las cosas más bonitas que hay”.

Pero su reflexión no termina ahí. Pellegrino vuelve a la carga contra la dirigencia de Azul Azul y lanza que “las cosas siempre son mejores cuando están hechas desde antes, incluso sabiendo que voy a seguir o que sí. Pero esto es parte de lo que está pasando y he estado en otras situaciones parecidas, pero lo comenté en voz alta, nada más”.

Además, añade que la concesionaria estudiantil “está perdiendo un tiempo valioso (con su inacción) y asumo el rol de entrenador en tiempos de incertidumbre, porque la incertidumbre en la vida es una de las cosas más difíciles de manejar y en el deporte más aún”.

Sentimiento que lleva a Pellegrino a lanzar su segunda ironía y soltar que “está establecido que sólo cambiando esta cabeza, todo lo demás funciona perfecto y el entrenador tiene mucho que ver en el contexto que entra en el lugar”. Acto seguido, el cordobés no tiene problemas en que ya haya comenzado la danza de postulantes a su cargo, cuándo aún tiene contrato vigente.

“Es parte de este trabajo que se barajen nombres. Pero para mi lo importante es lo que nos jugamos nosotros y lo que podemos dejar para el próximo año que el nuevo entrenador o el futuro entrenador y no es una pregunta que debería responder yo”, descarta la polémica.

Claro que el hombre nacido al otro lado de la cordillera no sólo habla de su puesto, también expresa sus lamentos. “Hubiera querido un equipo más estable y es una cosa que no hemos podido encontrar. Hubo un quiebre en el rendimiento, lesiones, errores de los jugadores y del técnico, hemos perdido a uno de nuestros mejores jugadores (Darío Osorio), los líderes terminan contrato y tampoco han tenido respuesta de su situación, pero creo que hemos ido remando de la mejor manera”, detalla.

Por último, sobre su duelo con Cobresal -este domingo a las 18 horas- el DT adelanta que “no tenemos que especular, tenemos todo para ganar. Será un partido muy lindo, porque ellos se juegan mucho y nosotros también (la posibilidad de entrar a la Copa Sudamericana). Será una lucha de fuerzas y un bonito encuentro”.

Eso sí, todo lo termina con una última ironía, por el morbo que provoca el resultado en la parta alta de la tabla y una posible ayuda a Colo Colo para que obtenga el bicampeonato. “No lo hemos hablado para nada, pero me está dando a entender que ganando, empatando o perdiendo vamos a estar contentos por todos lados”, concluye.