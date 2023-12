Un grito en el desierto: Cobresal gana en la agonía y está a 90 minutos de su segunda estrella

Cobresal está a 90 minutos de tocar el cielo con las manos. Estuvo a nada de concretar el título ante Universidad de Chile, pero Huachipato lo impidió. Ganó un partido eléctrico, tan cambiante como efervescente. Un 4-3 que es de lo mejor del campeonato, que deja a los nortinos a un paso de ser campeón. Depende de sí mismo.

Toda la semana fue tema una polémica artificial, más de debate de hincha que otra cosa, sobre si la U le podía dar una mano a Colo Colo en el duelo de este domingo. Un eventual tropezón de los mineros ante los azules le servía al Cacique, si hacía los deberes ante Unión Española (lo que finalmente no sucedió). Más allá de esto, el equipo de Mauricio Pellegrino necesitaba los puntos en su afán de alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana.

Nervios. Ansiedad. Presión. Quizás esos factores contribuyeron a que el inicio del partido tuviera tantas imprecisiones, de lado y lado. Para cualquiera que haya dudado del desempeño de los azules, cabe señalar que la visita tuvo el manejo de la pelota, pero su gran problema fue la concreción. Uno de los aspectos que no logró corregir en el año fue aumentar la eficacia en el área contraria. Apeló en el primer tiempo a los remates desde fuera del área, sin éxito. Otra cosa que no ayudó a la labor de la U fue el excesivo individualismo de Leandro Fernández. El 9 argentino quería hacer todo él.

Uno de los méritos de la campaña de Cobresal fue que construyó en el estadio El Cobre una fortaleza. La estadística lo muestra como el mejor local del campeonato, con sólo una derrota (3-4 con Audax). Dicho esto, los mineros pueden pasarlo mal durante pasajes de los partidos, sin embargo no requiere de mucha elaboración para contrarrestar aquello. Sus transiciones rápidas son marca registrada, sobre todo en el campamento minero.

Durante la primera mitad, Gustavo Huerta estaba evidentemente molesto porque no le gustaba el desempeño de los suyos. Su actitud corporal, sentado en la banca, daba muestra de estar “mosqueado”. Pero una sensación de alivio llegó para los albinaranjas al cabo del primer tiempo. Un golazo de Cristopher Mesías, con un zurdazo alto, abrió la cuenta y le dio la ilusión a su equipo de levantar la copa, porque los resultados ayudaban.

El segundo lapso fue trepidante, con emociones a mil. La calculadora estaba ardiendo. La U nunca renunció a buscar un resultado. Eso sí, llegó al empate con suerte, por el autogol de Marcelo Jorquera en los 56′. Rápidamente, Cobresal volvió a ponerse en ventaja gracias a Cecilio Waterman y una definición excelsa, sacándose a Toselli.

El duelo iba a entregar más movimiento. Llegó el 2-2 con el Chorri Palacios, en un tanto con suspenso porque la acción fue revisada en el VAR. Los albinaranjas no defendieron bien durante el juego. Sufrieron atrás. Y el panorama se viró por completo en los 76′, con el golazo de Leandro Fernández. Lo buscó mucho y lo encontró. Ese gol era oxígeno puro en Macul y Talcahuano.

Huerta cambió a sus delanteros y la medida resultó, porque Julio Castro puso el 3-3 en los 81′. Partidazo. Era una moneda al aire. Podía pasar cualquier cosa en el final. En el tiempo añadido, una aparición fantasmal y extraordinaria del Gato Lezcano, anticipando y conectando el balón, le dio la victoria agónica para los mineros. Un grito en el desierto que dejó al equipo legionario a un paso de su segunda estrella.

El gol de Huachipato a Ñublense evitó que la celebración fuese en su casa. Tendrán que buscar el título ante Unión Española, el que sacó de carrera a Colo Colo. Bendito fútbol chileno. El próximo viernes feriado habrá un nuevo campeón.

Ficha del partido

Cobresal 4: L. Requena; G. Pacheco (70′, M. Filla), D. Céspedes, C. Toro, M. Jorquera; N. Sepúlveda, C. Mesías; F. García (70′, W. Rueda), L. Valencia (90′+7′, S. Silva), C. Munder (78′, G. Lezcano); y C. Waterman (78′, J. Castro). DT: G. Huerta.

U. de Chile 3: C. Toselli; J. P. Gómez, N. Domínguez, I. Tapia, M. Morales (90′+3′, Y. Andía); I. Poblete (87′, N. Guerra), E. Ojeda (90′+3′, E. Fernández), R. Cordero; L. Assadi (74′, J. Fuentealba); L. Fernández y C. Palacios. DT: M. Pellegrino.

Goles: 1-0, 45′+4′, Mesías, zurdazo alto tras desborde de Pacheco; 1-1, 56′, Autogol de Jorquera; 2-1, 60′, Waterman, se saca a Toselli y define; 2-2, 68′, Palacios, remata tras un rebote; 2-3, 76′, L. Fernández, gran remate desde fuera del área; 3-3, 81′, Castro, define dentro del área; 4-3, 90′+5′, Lezcano, anticipa en área chica.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a García, Munder, Sepúlveda (C); Ojeda, Cordero, L. Fernández y al AT Tamarit (U).

Estadio El Cobre. Asistieron 2.515 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.