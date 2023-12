Escaneo a los candidatos: los matices que marcan a Cobresal, Colo Colo y Huachipato

Queda cada vez menos para conocer al campeón de Primera División en la atribulada e interrumpida temporada 2023. A dos jornadas para el desenlace, son tres los aspirantes a la corona: Cobresal, Colo Colo y Huachipato. El monarca vigente del Campeonato Nacional y dos elencos de provincia son los que llegan al sprint final en busca de quedarse con el Huemul de Plata, el trofeo para el ganador de la competencia.

Si nos remontamos al inicio de este curso, sólo el elenco albo tuvo dentro de sus objetivos instalarse en la vanguardia. En el caso de albinaranjas y siderúrgicos, se fueron transformando en candidatos a medida que pasaron los partidos.

En la siguiente nota, se hace una radiografía a los tres elencos que tienen la opción concreta de levantar la copa del campeón. Este ejercicio da cuenta de los profundos matices que marcan a mineros, caciques y acereros, y de sus elementos sobresalientes.

Un aspecto en el cual hay un marcado margen de distancia dice relación con la valorización de las plantillas. Colo Colo tiene el plantel con mayor valor de mercado de toda la Primera División. Los datos de Transfermarkt indican que el cuadro albo está valorizado en 26,3 millones de dólares. Supera en poco más del doble el valor de Huachipato, que es el quinto del campeonato: US$ 12,3 millones. Cobresal no alcanza los 10 millones de la divisa norteamericana. El líder de la liga chilena tiene la cuarta plantilla menos valorizada, con US$ 9,7 millones. Los mineros superan a Everton (que bajó tras desprenderse de Rodrigo Echeverría y Lautaro Pastrán en la segunda rueda, quienes están hoy en Huracán y Belgrano, respectivamente), Magallanes y Copiapó.

En otras palabras, el equipo que depende de sí mismo para ser el campeón tiene un valor de mercado casi tres veces menor que uno de sus escoltas, nada menos que el club más laureado del país.

Gustavo Huerta y compañía han cimentado su gran campaña en la fortaleza que ha significado jugar en el estadio El Cobre. Es el mejor local del campeonato, con 33 puntos en 14 partidos. Sólo perdió en una ocasión: 3-4 con Audax Italiano. Por contraparte, Huachipato ha forjado una fuerza jugando fuera de Talcahuano. Es el mejor visitante de la liga, con 26 unidades en 14 presentaciones (ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas).

Nombres y números

Respecto a los jugadores más cotizados, Colo Colo también saca ventaja, dentro de un contexto local que no entrega cifras demasiado abultadas, si se compara con otras ligas de la región. Más bien, se trata de un panorama “aterrizado”. Tomando los datos de Transfermarkt, la carta más valorizada del Cacique es Damián Pizarro, con 3,8 millones de dólares (3,5 millones de euros). Después le sigue el portero Brayan Cortés, con US$ 2,7 millones, y Leonardo Gil junto a Carlos Palacios, ambos en los US$ 1,6 millones.

En Huachipato, los valores de mercado de sus futbolistas son menores. El uruguayo Gonzalo Montes y el venezolano Brayan Palmezano están valorizados en poco más de un millón de dólares. En el caso de Cobresal, son más bajas que los sureños. Los más cotizados en los mineros son Cecilio Waterman y César Munder, ambos en los 870 mil dólares. Después aparece el Sub 21 Luis Vásquez, rozando los US$ 600 mil.

Otro tópico en el cual hay diferencias dice relación con el promedio de edad de los planteles. Entre los tres, Cobresal exhibe el equipo más experimentado con un promedio de 27 años, seguido por Colo Colo, con 26,4. Huachipato tiene el segundo plantel más joven de todo el Torneo Nacional, con 24,9 años promedio. Solo supera a O’Higgins, que registra 24,8 años.

De los tres involucrados en la lucha por el título, a los mineros les costó completar el minutaje Sub 21 exigido por reglamento. Recién en la fecha anterior, cuando igualaron con O’Higgins, en Rancagua, superaron los 1.890′ a cumplir. Esto explica la presencia del meta Alejandro Santander en los últimos duelos, medida que relegó al argentino Leandro Requena, el titular. Contando hasta la jornada 27 (que es la información oficial disponible en la ANFP), los cobresalinos solo dispusieron de cuatro jugadores juveniles con presencia de minutos. Aquí se desmarca de sus contendores.

Colo Colo usó a ocho futbolistas Sub 21 y superó largamente el mínimo normado en las bases. Gustavo Quinteros tenía como alternativas a Vicente y Damián Pizarro, Bruno y Daniel Gutiérrez, y el propio Jordhy Thompson, hoy fuera por asuntos extradeportivos. Huachipato utilizó a tres juveniles, sin embargo no tuvo problemas en cumplir porque uno de ellos es Joaquín Gutiérrez, el lateral derecho titular de Gustavo Álvarez.

En lo netamente futbolístico, los tres equipos cuentan con delanteros que han sido relevantes durante el año. En la lista de los jugadores con más participación anotadora, resalta el acerero Cris Martínez, con 18 (11 goles y siete asistencias). En el puntero destaca Gastón Lezcano, con 14 (nueve tantos y cinco asistencias). En el caso de Colo Colo, lidera este ítem Damián Pizarro, con 10 (seis goles y cuatro asistencias).