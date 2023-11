El impactante estado de la cancha del Monumental a días de crucial duelo de Colo Colo y con un concierto por delante

El domingo, Colo Colo se juega las opciones de título frente a Unión Española. El equipo de Gustavo Quinteros debe ganar y esperar que Cobresal y Huachipato enreden puntos. Los mineros son los líderes del torneo. Los acereros tienen la misma cantidad de puntos que el Cacique. Blanco y Negro confirmó que el partido ante los hispanos se jugará en el estadio Monumental. De hecho, el proceso de venta de entradas está en plena marcha. Las galerías estarán llenas.

Lo incierto es lo que pase en la cancha. No solo por el desempeño de las escuadras de Macul e Independencia. También porque hasta el domingo no se sabrá con certeza en qué condiciones estará la cancha del Cacique, sometida a un intenso ajetreo, principalmente en el segundo semestre. El año, por cierto, había comenzado con un campo nuevo, pero igualmente criticado por los futbolistas.

Deplorable

Ahora, el estado de la cancha es deplorable. Luce, derechamente, destruida en algunos sectores. Está pagando el costo de haber soportado el peso del público y del escenario en los conciertos de Rogers Waters, quien tuvo dos fechas, y de la banda británica The Cure, quien este jueves también actuará en el recinto. Antes del segundo show, de hecho, en las redes sociales circulan imágenes que dan cuenta de las condiciones en que está la superficie. La impresión, derechamente, es preocupante.

Este martes, Alfredo Stöhwing, el presidente de Blanco y Negro, aseguró que el partido ante los hispanos se realizará en el Monumental. “Se ratifica que jugamos en el Monumental. Es una lástima el daño producido que son dos franjas horizontales grandes. Hay una irregularidad por supuesto, porque el contrato (con la productora DG Medios) dice que se nos debe devolver la cancha en perfectas condiciones”, declaró. “Estamos haciendo todos los esfuerzos. Se va a trabajar desde el jueves en la noche inmediatamente terminado el concierto, 24 horas, para llegar con la cancha en buen estado para el domingo”, aseguró la máxima autoridad de la concesionaria que administra al Cacique.

Así luce una de las áreas del Monumental (Foto: Twitter)

El problema es que los daños serios. Es imposible, de hecho, que se alcance la plenitud del estado del campo en tan pocos días, una situación que, irremediablemente, terminará transformándose en un boomerang, pues influirá en el desempeño de los futbolistas de Colo Colo, que buscan el bicampeonato después de estar prácticamente fuera de la discusión. El domingo, después de la victoria sobre Audax Italiano, que mantuvo viva la esperanza de alzar la copa, el capitán del Cacique, Esteban Pavez, instó a los dirigentes a priorizar el aspecto futbolístico, aunque entendió las razones económicas detrás de los constantes arriendos, que también incluyen a la Selección. El club popular percibe US$ 200 mil más IVA por abrir el recinto. Es el costo que, por ejemplo, paga la ANFP. En Blanco y Negro exploraron el negocio para equiparar la pérdida que produjeron los encuentros con aforo reducido por la indisciplina de los hinchas.

El ojo experto

Patricio Bustamante es experto en la construcción y mantención de canchas. Trabajó junto a Marcelo Bielsa, para quien un campo de juego en óptimas condiciones es una exigencia. En ese contexto, analiza el escenario de Macul. “Destaco la determinación del club de trasladar el pasto de una de las canchas de entrenamiento a la cancha principal. Es una muy buena medida. Será un pasto al que están acostumbrados, a diferencia de lo que sucedió a principios de año, cuando instalaron uno que a los jugadores no les gustó, porque está orientado básicamente a la venta para jardines y parques. Trasladarlo en maxirollos también es acertado, porque es más rápido y lleva a que haya menos uniones entre un rollo y otro. Cuando se champea o se parcha, se usan muchas uniones, lo que produce muchas imperfecciones”, explica.

Hay una advertencia. “Hay que tener cuidado cuando se traslade el maxirollo con que el espesor sea el ideal. Que no sea muy delgado, para que se asiente bien y que con la tracción del juego no se vaya a salir”, sostiene.

“Si estas precauciones se toman, se puede llegar con una cancha, no al ciento por ciento, pero jugable. Obviamente, mucho mejor que lo que hoy hay y lo que habrá mañana, porque todavía no se sabe cómo quedará después de retirar el escenario del recital de The Cure. Ojalá que no haya más daños, porque significará más trabajo y el tiempo es muy poco”, afirma Bustamante, quien tiene otra misión clave, aunque contraria a los intereses albos: está en El Salvador para dejar en perfecto estado el campo en que Cobresal, el rival por el título del Cacique, recibirá a Cobresal.