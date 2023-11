El tour guiado por Pablo Milad en Juan Pinto Durán a los presidentes de los clubes tras la feroz crítica de Alexis Sánchez

El flojo rendimiento de la selección chilena en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2030 no sólo ha causado revuelo dentro de la cancha (en donde marcha en el octavo lugar con sólo cinco puntos), sino que también afuera. Referentes de la Roja como Alexis Sánchez y Gary Medel han criticado duramente situaciones que han ocurrido en la localía en el estadio Monumental y hasta en Juan Pinto Durán, el tradicional lugar donde el combinado nacional prepara sus partidos.

“Reformó el complejo Pinto Durán con plata de su bolsillo, ojalá eso traiga frutos”, declaraba un molesto Pitbull tras la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la Selección la noche del 16 de noviembre. Según fuentes de la ANFP consultadas por El Deportivo, estas afirmaciones del jugador de Vasco da Gama son falsas. Pero, dos días después, el búnker de la Roja nuevamente fue materia de cuestionamientos.

Esta vez fue el Niño Maravilla quien disparó: “En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”. Ante esta feroz crítica, Pablo Milad no tardó en responderle al formado en Cobreloa: “Le dije cual es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (de Pinto Durán). Le comenté a Alexis que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información”.

Almuerzo y tour guiado

Ante estas duras palabras dirigidas hacia el centro de entrenamiento de la Roja, este miércoles, en la previa de un nuevo Consejo de Presidentes, Milad tomó la decisión de llevar a las cabezas de los clubes hasta Juan Pinto Durán.

Parte de las instalaciones de Juan Pinto Durán. Fotos: Carlos Parra | Comunicaciones FFCh

Según pudo saber El Deportivo, el timonel del fútbol chileno los invitó a un almuerzo en el recinto ubicado en Macul. Además, aprovechó la instancia para efectuarles un tour guiado por todas las instalaciones del lugar.

Incluso, los presidentes hasta recorrieron la zona de las duchas, uno de los puntos en los que Alexis Sánchez fue más crítico en sus comentarios.

Una mañana movida

Antes de esta junta en Pinto Durán, se realizó la presentación del nuevo sponsor del Torneo Nacional para la temporada 2024. En ese contexto, el mandamás de la ANFP debió responder las preguntas de la prensa sobre la búsqueda del próximo entrenador de la Roja y los elementos a considerar.

“Uno de los aspectos es conocer el fútbol chileno, el fútbol sudamericano, tener cierta experiencia, que es importante también. Tener un buen manejo estratégico de lo que son los partidos, leer, saber interpretar y cambiar o improvisar cuando no resulta. Esas son facultades que debe tener el técnico”, declaró Milad.

Además, dijo que se tomarán este proceso con calma: “Tenemos tiempo, no tenemos la necesidad de buscar con esa ansiedad que todos creen que tenemos”.