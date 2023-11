Leandro Fernández responde los dardos de histórico de Colo Colo que duda de la U en la definición del Torneo: “Ni me gasto en prestarle atención”

El cierre del Torneo Nacional se vive con todo. A falta de dos fechas hay tres candidatos posibles al título y están separados por tan solo dos puntos. Cobresal llega en la mejor posición a esta definición. El conjunto minero es el actual líder con 53 unidades, mientras que más abajo aparecen Colo Colo y Huachipato con 51.

La particularidad de la fecha 29° es que Universidad de Chile le podría dar una mano al Cacique en la lucha de los de Macul por el campeonato. Los azules se enfrentan en El Salvador a los albinaranjas, situación que podría favorecer a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Ante esta situación, el delantero de la U Leandro Fernández afirmó que el club saldrá a enfrentar el duelo con la meta de conseguir la victoria que les permita seguir peleando por un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

“Nosotros, como todos los fines de semana, vamos a salir a representar a la U de la mejor manera y a tratar de traer los tres puntos para seguir enfocados en lo que estamos peleando, en tratar de entrar a una copa internacional”, señaló este miércoles.

Agregó que “tenemos que pensar primero en la U, segundo en la U y tercero en la U, después los demás que hagan lo que ellos quieran. Tenemos que tratar de traer los tres puntos para lograr el objetivo que nos propusimos desde la mitad del campeonato”.

Además recordó que “en Independiente se dio una situación similar y fuimos a buscar el partido como manda la institución”. Así mismo, planteó que este duelo “lo tomamos con tranquilidad y tratamos de hacer nuestro trabajo”.

Respondiendo al Coca Mendoza

Dentro del mismo tema, Leandro Fernández replicó una frase del ídolo de Colo Colo Gabriel Mendoza. El Coca planteó que, a pesar de que una victoria de los azules beneficiaría al Cacique, no había “ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”.

Claro que después soltó la frase más polémica. “Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo”, sostuvo el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

Sobre estos dichos Fernández señaló que “ni me gasto en prestarle atención. Nosotros vamos a tratar de ganar como siempre, porque a mi no me gusta perder ni en los entrenamientos. Hay que poner a La U donde se merece y defender los colores como lo pide la institución”.

“Debemos abstraernos de lo que hacen los demás. Debemos ser profesionales, más allá de lo que pueda pasar. Hay que defender a la institución de la mejor manera”, complementó el ariete.

Objetivos azules

Tal como lo dejó en evidencia Fernández, ahora la U intentará conseguir uno de los cupos que entrega la competencia para disputar la Copa Sudamericana. El elenco a cargo de Mauricio Pellegrino arrancará la penúltima jornada del Torneo en la novena posición con 37 puntos, una unidad por debajo de Unión La Calera que ocupa la séptima ubicación de la tabla gracias a la diferencia de goles, dejando en el octavo puesto a Universidad Católica.

Así, tras enfrentar a Cobresal en el norte (domingo, 18.00 horas), los azules finalizarán la temporada siendo anfitriones en el estadio Santa Laura el sábado 9 de diciembre contra Ñublense (20.30 horas).