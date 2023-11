Histórico del Cacique se lanza contra los azules: “La U se dejará perder para no ayudar a Colo Colo”

Este fin de semana se vivieron situaciones determinantes en el Torneo Nacional. En la parte baja, el triunfo de Magallanes sobre Curicó Unido por 3-4 sentenció al cuadro tortero a disputar la Primera B en la temporada 2024.

Por el otro extremo, las igualdades de Cobresal y Huachipato en sus respectivos encuentros, más el triunfo ajustado de Colo Colo le permiten al Cacique mantener la ilusión de poder pelear el campeonato en las últimas fechas.

Claro que en la penúltima podrían tener a un aliado inesperado. Cobresal, quien marcha primero en la tabla con 53 puntos debe recibir a Universidad de Chile, por lo que a los de Macul les conviene un triunfo de su archirrival para intentar pasar adelante en la clasificación, pues se mantienen en el segundo lugar con 51 unidades.

Considerando este escenario, el histórico jugador de Colo Colo, parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores de 1991, estima que la U podría traicionar sus objetivos en el cierre de la campaña con el fin de perjudicar las aspiraciones del Cacique.

“Ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”, comenzó señalando el ex lateral en diálogo con Red Gol.

“Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, manifestó en relación al duelo que se desarrollará en el estadio El Cobre de El Salvador.

Y es que para Mendoza el hecho de perder el título en este momento no es algo por lo que haya que lamentarse. “Nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie”, sentenció sobre la infartarte definición.

Lo que resta del calendario

Los tres candidatos sostendrán duelos complicados en las últimas jornadas de la competencia. Cobresal, tal como se señaló anteriormente, deberá recibir a Universidad de Chile y luego tendrá que ser visitante contra Unión Española.

En el caso de Colo Colo, estos enfrentarán el domingo a Unión Española en el estadio Monumental para luego medirse con el ya descendido Curicó Unido. Por último, Huachipato será forastero contra Ñublense en Chillán para cerrar recibiendo a Audax Italiano.

La programación de la fecha 29°

Viernes 1 de diciembre

20.00 Coquimbo Unido vs. U. La Calera

Sábado 2 de diciembre

18.00 Universidad Católica vs. Deportes Copiapó

18.00 Palestino vs. Curicó Unido

18.00 Audax Italiano vs. Magallanes

20.30 Everton vs. O’Higgins

Domingo 3 de diciembre

18.00 Cobresal vs. U. de Chile

18.00 Ñublense vs. Huachipato

18.00 Colo Colo vs. Unión Española

La programación de la fecha 30°

Viernes 8 de diciembre

18.00 Unión Española vs. Cobresal

18.00 Curicó Unido vs. Colo Colo

18.00 Huachipato vs. Audax Italiano

Sábado 9 de diciembre