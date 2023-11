Histórico francés destroza a Lionel Messi: “Su verdadera personalidad está saliendo a la luz”

Lionel Messi sigue siendo uno de los principales protagonistas en la selección de Argentina. A base de goles y talento ha hecho posible que la Albiceleste pueda volver a celebrar títulos, claro que en medio de este desarrollo se ha visto a un jugador mucho más sudamericano.

Desde la Copa América de 2021, Leo ha dejado atrás su carácter casi amistoso dentro de la cancha para ir a pelear con todo los balones e incluso enfrentarse a rivales en discusiones.

Ejemplo de esto fue la actitud que tomó en la pasada fecha de las Eliminatorias cuando la Albiceleste debió enfrentar a Brasil en el estadio Maracaná, duelo que estuvo marcado por una serie de incidentes en la previa del duelo.

“Lo vimos muy mal, cómo le pegaban a la gente, tal como pasó en la final de la Libertadores, reprimiendo con los palos, las familias de los jugadores estaban ahí. Uno piensa en la familia que esta ahí, que no sabe bien qué está pasando. Más importante es eso que un partido que hasta ese punto es secundario”, señaló en su minuto.

“Salimos porque era la manera de que todo se tranquilizara todo un poco. Desde abajo no podíamos hacer mucho. Podía pasar una desgracia. Cuando se calmó todo, fuimos adentro para preguntar por los familiares y averiguar todo. Después salimos”, continuó en relación a los incidentes.

Por esto, el exjugador de Mónaco y PSG Jérome Rothen se mostró crítico contra el delantero del Inter de Miami. ”Son campeones del mundo. Pero una cosa es segura: ¡No son el mejor equipo del mundo! Hoy en día, hay jugadores que son campeones del mundo y los felicito por eso. Pero están lejos de ser los mejores en sus puestos. Sin embargo, en lo que respecta a su comportamiento, son los primeros en atacar a los demás. Empezando por la estrella de este equipo, Leo Messi”, comentó en el programa ‘Rothen s’enflamme’ de RMC Sport.

Luego apuntó directamente a Messi. “Ahora es campeón del mundo y ha tenido un buen descanso de cara al Mundial desde hace dos años en el PSG. Tenía la imagen de un chico dulce, pero ahora ha cambiado porque su verdadera personalidad está saliendo a la luz y lo atraparon. Hoy ya ni siquiera puedes tocarlo. Solamente al recibir un golpe, hace el mismo comentario que le hizo a Rodrygo cuando le dijo: ‘Oye, soy campeón del mundo’”.

Luego pasó a referirse a la idiosincrasia argentina, señalando que “el equipo refleja una imagen de los argentinos. La nacionalidad argentina es así y te sientes superior por sobre otra persona. Podrían tener más clase”, remató.

Claro que esta no es la primera vez que Rothen ha lanzado críticas al 10 argentino. Antes lo hizo cuando la Pulga vestía la camiseta del PSG. “No estamos contentos con él. A Messi no lo queremos. No quiere jugar en este club. Hizo un comunicado donde dijo: ‘Me siento bien en París’. ¿Pero aclimatado a qué? En los partidos que importan, desaparece. Es una mierda. Vi todos los partidos de Messi en el Mundial. Vi cómo se involucró. Respeta la camiseta de la capital (PSG). El año pasado contra el Real Madrid, nada. Se cagó como los demás, no hizo nada. No está apto para este nivel con ese estado de ánimo”.