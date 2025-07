Los hijos de “El Chapo” Guzmán se alían con el Cartel Jalisco Nueva Generación para consolidar su poder global

El Cartel de Sinaloa ha dirigido durante años un imperio global construido mediante alianzas con grupos delictivos y afiliados desde el continente americano hasta Nueva Zelanda, cosechando millones de dólares del contrabando de drogas como el fentanilo a un costo devastador, especialmente en Estados Unidos.

Pero el cartel lleva meses dividido por la violencia entre dos facciones principales, ya que México, presionado por el gobierno de Donald Trump, ha actuado agresivamente contra él para combatir el tráfico de fentanilo y ha tomado medidas contra bancos mexicanos sospechosos de lavado de dinero del narcotráfico.

En esa agitación, una facción del cartel dirigida por “ Los C hapi t os ”, que son quienes están en control finalmente del Cartel de Sinaloa y son los hijos del nar c o t rafi c an t e Joaquín Guzmán Loera , c ono c ido c o m o “El C hapo Guz má n”, se aliaron c on un an t iguo y poderoso adversario, el Cartel Jalis c o Nueva Genera c ión ( C JNG) , según cuatro personas familiarizadas con el asunto citadas por el diario The New York Times.

Portadas de diarios que informan sobre el arresto en El Paso, Texas, EE. UU., del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, en Ciudad de México, el 26 de julio de 2024. Foto: Archivo GUSTAVO GRAF

El vínculo ya fue respaldado por un video de propaganda y confirmado a mediados de mayo por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, amenazando con transformar el submundo criminal en decenas de países.

El arriesgado movimiento de los hijos de “El Chapo” podría acabar convirtiendo al Cartel de Jalisco en el mayor narcotraficante del mundo, un cambio que podría redibujar las alianzas y las estructuras de poder en los mercados internacionales de la droga, según los analistas citados por el Times.

“Es como si la costa este de Estados Unidos se separara durante la Guerra Fría y tendiera la mano a la Unión Soviética”, dijo Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales de la Brookings Institution. “Esto tiene implicaciones globales sobre cómo se desarrollará el conflicto y cómo se reorganizarán los mercados criminales”, advirtió.

Aprovechar el poder financiero, la experiencia con el fentanilo y el alcance internacional de los hijos de “El Chapo” podría reforzar las ambiciones globales del Cartel de Jalisco y ayudar a consolidar su dominio en México, dijo Eduardo Guerrero, analista de seguridad, a ese medio. “Es como traer a Messi a tu equipo de fútbol”, indicó, refiriéndose al astro argentino Lionel Messi. “Combinar ambas fuerzas significará tener una enorme capacidad de producción global”.

Dentro de un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa: la peligrosa droga que es 100 veces más fuerte que la morfina. Foto: Archivo

Informe de la DEA confirma el vínculo

De acuerdo a la NDTA 2025, documento que sirve de informe anual para la DEA, el Cartel de Sinaloa (bajo el mando de “Los Chapitos”) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan en alianza para aumentar el tráfico de drogas y armas de México hacia Estados Unidos.

Según la DEA, el CJNG podría buscar capitalizar el conflicto entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, esencialmente alineándose a favor de sus antiguos rivales, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en contra de la descendencia y seguidores de otro de sus fundadores, Ismael “El Mayo” Zambada, ambos caídos en desgracia desde sus sendas capturas y extradición a Estados Unidos.

Así, a mediados de mayo, la DEA confirmó los rumores, afirmando que “una alianza estratégica entre el CJNG y Los Chapitos tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos, lo que podría resultar en una alteración significativa del equilibrio de poder criminal existente en México”.

Adicionalmente, el documento indica que el CJNG opera en conjunto con Los Chapitos para aumentar la fabricación, el tráfico y la distribución de fentanilo, metanfetaminas y cocaína. En este sentido, el informe menciona además a una subalianza derivada llamada “Los Cuinis”, misma que aparentemente lidera una red de operaciones de lavado de dinero para sus jefes criminales principales.

Un drogadicto sostiene una jeringa con una mezcla de heroína y agua en una guarida de drogas en Ciudad Juárez, México, el 24 de julio de 2023. Foto: Archivo JOSE LUIS GONZALEZ

“La DEA publica esta NDTA (Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas) para resaltar el inmenso daño perpetrado contra nuestro país por parte de los carteles de México y sus redes (...) esta alianza representa una amenaza a la salud pública, a aplicación de la ley y a la seguridad de Estados Unidos”, escribió el administrador interino de la DEA Robert Murphy en la NDTA 2025, dedicada a la memoria del agente Enrique “Kiki” Camarena.

Con respecto a las posibles motivaciones para esta alianza, el informe destaca que Los Chapitos y el CJNG podrían buscar una alternativa de capitalización tras la ruptura interna del Cartel de Sinaloa, misma que se concretó en 2024 con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada (debido a una aparente emboscada liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán).

Desde hace más de seis meses, Sinaloa se encuentra asediada por la guerra entre las distintas facciones que buscan el control de la principal organización criminal de ese Estado. La confrontación entre los hijos de “El Chapo” y los de “El Mayo” prendió su mecha en septiembre de 2024 y continúa hasta la fecha con un saldo de más de 600 asesinatos y casi 800 desapariciones, d estaca el diario El País.

De ser ciertas las indagaciones de la DEA, el CJNG, con más de una década de actividad y que comenzó como una célula al servicio de Guzmán Loera, vería aun más fortalecida sus operaciones más allá de las fronteras mexicanas, con presencia en más de 40 países, según indica el informe.

La NDTA de este 2025 representa el primer informe detallado de la DEA desde que el gobierno de Trump designó como “terroristas” a seis carteles mexicanos en particular: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.

Se aviva la guerra interna

El mes pasado se presentó como un punto de inflexión en la guerra. Desde el 5 de mayo, los enfrentamientos entre ambos bandos, que se habían producido principalmente en Culiacán, la capital de Sinaloa, y en los municipios del sur, se han extendido a la zona montañosa al norte de la ciudad. Camiones con hombres armados han circulado a plena luz del día por municipios como Guamúchil, y hombres armados han intercambiado disparos en Choix y Badiraguato.

Los hijos de “El Chapo” Guzmán se alían con el Cartel Jalisco Nueva Generación para consolidar su poder global. Foto: Archivo

La guerra interna en el Cartel de Sinaloa comenzó tras el arresto de líderes, incluyendo a “El Mayo” Zambada y un hijo de “El Chapo”, generando una lucha entre la facción de “El Mayo” y Los Chapitos.

Los disparos han alcanzado el otrora pacífico municipio de Mocorito, conocido por su actividad minera. En redes sociales, han circulado rumores de que algunas de las bandas dominantes en esos municipios, anteriormente cercanas a Los Chapitos, se han unido al bando contrario. En un video, la sugerencia es la misma: todos los aliados cambiaron de bando.

Este lunes las autoridades mexicanas encontraron 20 cadáveres en el estado de Sinaloa, azotada por la guerra entre facciones del cartel de la droga.

La Fis c alía es t a t al infor m ó el lunes que c ua t ro de las ví ct i m as fueron de c api t adas y sus c uerpos fueron en c on t rados c olgando de un puen t e en una c arre t era prin c ipal c er c a de C ulia cá n , la capital del estado. Otros 16, uno de los cuales también había sido decapitado, fueron hallados dentro de una camioneta estacionada bajo el puente. Las cabezas cercenadas se encontraron en una bolsa en el lugar.

Con 194 homicidios y a 3 días de concluir, Junio ya es el peor mes de la guerra Guzmán-Zambada en #Sinaloa.



Es también el 2do Junio más violento de nuestra historia. pic.twitter.com/s9poPyvIIG — Adrián López (@AdrianLopezMX) June 28, 2025

El macabro hallazgo llega al final del mes más violento hasta el momento en una guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México, en medio de una creciente evidencia de que su principal rival, el Cartel Jalisco Nueva Generación, se ha unido al conflicto. El gobierno ha desplegado tropas, pero la violencia persiste, cobrando miles de vidas.

En medio de este conflicto, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York retiró este martes los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán “El Chapo”, que también enfrenta cargos en Chicago de los que se declarará culpable el próximo 9 de julio.

Está pendiente aún que su hermano Joaquín Guzmán López negocie por separado otro acuerdo de culpabilidad similar, también en Chicago.