El gobierno de Donald Trump está considerando lanzar ataques con drones contra los carteles de la droga en México, en el marco de sus planes para combatir a las bandas criminales que trafican a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Así lo aseguraron a NBC News seis funcionarios militares, policiales y de inteligencia estadounidenses, tanto actuales como anteriores.

Las fuentes con conocimiento del asunto afirmaron que la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y funcionarios de inteligencia han evaluado la posibilidad de atacar a los líderes de los carteles y a sus redes logísticas en el territorio mexicano, con la cooperación del gobierno del país vecino.

Precisaron que estas conversaciones se encuentran en una etapa inicial y que la administración Trump no ha tomado una decisión final ni ha llegado a un acuerdo definitivo al respecto.

Cómo el gobierno de Trump planea lanzar ataques con drones contra los carteles mexicanos. Foto: archivo.

Dentro de los planes para combatir el narcotráfico, no se ha descartado la posibilidad de realizar acciones encubiertas unilaterales, es decir, sin el consentimiento de las autoridades mexicanas.

Esta última podría ser una opción de último recurso, dijeron las fuentes.

Ambos países ya han trabajado en conjunto para combatir a los carteles del narcotráfico, pero de concretarse el plan de la administración Trump, podría desarrollarse un operativo sin precedentes en cuanto a la cantidad de personal estadounidense y el uso de drones para realizar ataques.

Hasta el momento, funcionarios de su gobierno se han negado a descartar los ataques con drones en sus declaraciones públicas.

Cómo el gobierno de Trump planea lanzar ataques con drones contra los carteles mexicanos. Foto: archivo / referencial.

Cómo la administración Trump planea lanzar ataques con drones contra los carteles mexicanos

Las seis fuentes consultadas por el citado medio afirmaron que el ejército estadounidense y la CIA han intensificado los vuelos de vigilancia sobre México, con el objetivo de recopilar información de inteligencia que podría ser clave para tomar medidas contra los cárteles de la droga.

Desde la Casa Blanca han calificado a estos grupos como una amenaza para la seguridad nacional.

Tales vuelos se han realizado con la aprobación de México, según ha declarado la presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Entre los posibles objetivos que podrían atacar los drones se encuentran centros operativos, vehículos, almacenes y otros puntos logísticos de los grupos criminales, según afirmaron las fuentes.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios que envió NBC News.

La Embajada de México en Estados Unidos citó unas declaraciones que Sheinbaum hizo en una conferencia de prensa, tras la publicación original del artículo del citado medio.

“Rechazamos cualquier forma de intervención o injerencia. Eso ha sido muy claro: México coordina y colabora, pero no se subordina. No hay injerencia ni la habrá”.

“Si bien esta idea no se ha propuesto formalmente, hemos dejado claro que no abordaría la raíz del problema. Lo que realmente funciona es la atención continua a las causas fundamentales, las detenciones basadas en inteligencia e investigación, la coordinación y la tolerancia cero a la impunidad. Rechazamos categóricamente cualquier acción de este tipo y no creemos que ocurra. Existe un diálogo sólido y continuo sobre seguridad y muchos otros temas”.

Cómo el gobierno de Trump planea lanzar ataques con drones contra los carteles mexicanos. Foto: archivo.

Los funcionarios estadounidenses afirmaron al citado medio que el gobierno espera coordinar cualquier acción contra los carteles con las agencias militares y policiales de México.

En este sentido, agregaron que la mayoría de las autoridades de la administración consideran la posibilidad de una acción militar unilateral como un último recurso, ya que podría desencadenar una ruptura en las relaciones con México y poner en peligro la cooperación en ámbitos como la inmigración.

A esto se le suma que tomar acciones en el territorio mexicano sin el consentimiento de su gobierno podría violar el derecho internacional, a pesar de que tanto las administraciones republicanas como demócratas han sostenido que Estados Unidos tiene derecho a defenderse de las amenazas que provienen del país vecino.

La administración Trump ya ha destinado recursos militares, de inteligencia y policiales a la lucha contra estos grupos criminales, según precisaron las fuentes al citado medio.

Durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón, quien ejerció de 2006 a 2012, ambos países colaboraron en una campaña para atacar a los líderes de los carteles.

Para ello, Estados Unidos facilitó información de inteligencia y entrenamiento a comandos de élite, mientras que agentes policiales trabajaron en conjunto con sus homólogos del país vecino.

Sin embargo, hay discrepancias sobre qué tan efectivos fueron los resultados.

Algunos exfuncionarios policiales estadounidenses afirman que la iniciativa consiguió avances, pero que fue interrumpida justo cuando los carteles se debilitaban.

Por otro lado, las administraciones del republicano George Bush y el demócrata Barack Obama presentaron la campaña como eficaz en la lucha contra estos grupos criminales.

Cómo el gobierno de Trump planea lanzar ataques con drones contra los carteles mexicanos. Foto: archivo / referencial.

Sheinbaum, quien asumió el poder a principios de octubre de 2024, ha mostrado su disposición a cooperar con la administración Trump en la frontera y en la lucha contra los carteles.

Desde su llegada al cargo, ya había empezado a intensificar las medidas de control. De hecho, durante el gobierno del ahora expresidente Joe Biden, permitió que se desarrollaran vuelos de vigilancia operados por la CIA.

Aún así, luego de que la administración Trump designara a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, ha rechazado la posibilidad de que se efectúe cualquier acción militar unilateral por parte de Estados Unidos.