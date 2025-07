“Si me llega una carta de FIFA y Conmebol, yo tiemblo”: el fútbol chileno reacciona a advertencia por injerencia estatal.

La carta que la FIFA y la Conmebol enviaron conjuntamente a la Federación de Fútbol de Chile, el organismo que está afiliado a ambas, remece a las estructuras del balompié nacional. Como publicó El Deportivo, en Zúrich y en Luque hay inquietud respecto del curso de dos tramitaciones: las modificaciones a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas y la separación entre la ANFP y la federación, que hoy funcionan bajo el mismo alero. La entidad que preside Gianni Infantino ha prohibido históricamente la intromisión estatal en materias relacionadas con la gobernanza en el fútbol.

“En este sentido, cabe señalar que la FFCH, como federación miembro de la FIFA y la CONMEBOL, tiene obligación de conducir sus asuntos de forma independiente y sin injerencia indebida, de conformidad con los artículos 14 párrafo 1, literal i) y 19 de los Estatutos de la FIFA y los artículos 7.1, literal h) y 10 de los Estatutos de la CONMEBOL”, consigna la misiva a la que tuvo acceso este medio. Esa es, apenas, la primera advertencia.

Hay más observaciones en el mismo sentido. “El estado avanzado del proceso legislativo genera grandes preocupaciones para la FIFA y la CONMEBOL, dado que existen indicios fundados de una inminente injerencia indebida en las actividades, autonomía e independencia de la FFCH, lo cual podría ocasionar un impacto negativo a la federación miembro como sus afiliados de acuerdo con los preceptos establecidos en los estatutos de la FIFA y CONMEBOL”, consigna el punto siguiente.

El mayor temor está en el contenido de otro. “Finalmente, recordamos que ante una eventual infracción a las disposiciones mencionadas de los Estatutos de la FIFA y CONMEBOL la misma puede dar lugar a la imposición de sanciones a la FFCH por parte de los órganos competentes, incluida una posible suspensión con consecuencias directas a la selección nacional y a todos los actores del fútbol chileno, de acuerdo con los artículos 14, párrafo 2 y 16 de los Estatutos de la FIFA y los artículos 7.2 y 13, literal b) de los Estatutos de la CONMEBOL. La suspensión de la FFCH resultaría en la pérdida de todos los derechos como miembros de FIFA y CONMEBOL, conforme a lo estipulado en sus respectivos Estatutos. La FFCH y sus clubes perderían el derecho en participar de competiciones oficiales de FIFA y CONMEBOL. Además, la FFCH y sus miembros dejarían de beneficiarse de los programas de desarrollo, cursos y entrenamientos, así como de los respectivos fondos, desde FIFA y CONMEBOL”, consigna.

El logo de la Federación de Fútbol de Chile (Foto: Photosport) MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

El fútbol activa la alerta. En el Consejo de Presidentes acusaron recibo de las aprensiones que manifestaron ambas entidades y, naturalmente, se inquietan. “La carta es tremendamente preocupante, pero desconozco de qué manera opera esta situación, cómo se evalúa si hay inmiscusión, o no, en el fútbol, el mecanismo. Si uno lee la carta, sin entrar en subjetividades, la ve con mucha preocupación, porque nosotros a la FIFA la respetamos. Si me llega una carta de la FIFA y de la Conmebol, yo tiemblo. Vi los logos, leí lo que leí y, evidentemente, me generó una preocupación importante”, puntualiza, por ejemplo, Hernán Rosemblun, presidente de Huachipato.

“No lo tomaría a la ligera”

“No lo tomaría tan a la ligera. Hay un problema que resolver con la FIFA y la ley hay que congeniarla con sus planteamientos para que no se genere la inmiscusión. Si la FIFA lo considera así, las sanciones ya hemos visto que son efectivas. La FIFA llega, sanciona y se olvida. El problema nos lo vamos a comer nosotros. Habrá que adaptarse a la ley, pero ir a la FIFA a explicarla. Hacer ese trabajo, para evitar que nos genere problemas. ¿Qué hacemos los clubes si no podemos participar en competencias internacionales? No se puede estar felices, ni mucho menos", insiste el timonel acerero.

Pablo Hoffmann, titular de O’Higgins, añade otra lectura. “Es una advertencia de FIFA de que la ANFP, como corporación de derecho privado, tiene la libertad de hacer la separación en la forma que estime conveniente. El Congreso Nacional tiene la facultad para dictar leyes en Chile y es por eso que está discutiendo la de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. La separación entre la ANFP y la federación tiene que hacerse y estamos atrasados, pero es una decisión interna de la ANFP, sin injerencia de terceros”, establece el mandamás rancagüino, en defensa de la autonomía en las decisiones, un principio que la FIFA no duda en promover.

Raúl Delgado, presidente de San Felipe, opina en el mismo sentido. “La carta se la FIFA es una advertencia. Tiene su reglamento y cada Federación debe cumplirlo. La sanción, de concretarse, sería muy grave para la industria”, apunta. “Lo de Barnechea también puede ser grave para la industria si hay un pronunciamiento de la FIFA. Supongo que Barnechea eligió ir a los tribunales ordinarios, porque el TAS tiene valores muy altos. Pero es lo que correspondía. El fútbol, según la FIFA, debe definir los conflictos en los tribunales del fútbol”, complementa.

Felipe Muñoz, presidente de Rangers, también abordó el tema. “Estoy convencido que la nueva normativa legal que se pretende aprobar aborda algunos aspectos que son importantes de perfeccionar como son el asunto de la multipropiedad de los clubes, los conflictos de interés y la fiscalización del cumplimiento normativo. Sin embargo, existen otros asuntos que han sido incluidos en la iniciativa que tienen injerencia en cómo se administra la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y los clubes, que son los temas que la FIFA y Conmebol les preocupan ya que en esos aspectos si se ve una intromisión estatal en materias que la FIFA ha definido que son exclusivas del fútbol”, señala.

“Hay que ser cuidadosos al momento de avanzar en esta modificación legislativa y no hacer oídos sordos a lo que ya se nos ha advertido de FIFA y Conmebol, para que no ocurra que una buena iniciativa genere más problemas que beneficios, por asuntos que no tienen que ver con el espíritu que la impulso originalmente”, añade.

El empresario reconoce una preocupación. “Ha ocurrido en tiempos recientes que se toman determinaciones estatales ajenas al futbol, bien intencionadas sin duda, que son incluso valoradas positivamente en la opinión pública pero que terminan teniendo efectos muy malos en la actividad del futbol profesional de Chile y después se le termina endosando la responsabilidad a la ANFP, a la Federación o incluso a los clubes. Le nombro dos ejemplos para explicar mi punto, el primero es que en Chile se ha definido hace ya cerca de una década que carabineros no está a cargo de la seguridad de los partidos profesionales de futbol, endosándole esta tarea a que los clubes contraten guardias de seguridad que no pueden estar armados ni pueden detener a alguien que esté haciendo un hecho violento”, puntualiza.“No existe ningún ejemplo exitoso en Sudamérica de seguridad en los estadios sin la presencia policial e incluso en aquellos países que más avanzado en este último tiempo en seguridad, que son justamente los países con mejor rendimiento deportivo, como Brasil, Argentina y Colombia (con su proyecto goles en paz), tienen cada vez una presencia más masiva de policías dentro y fuera del estadio. Un segundo ejemplo de este punto es cuando se aprobó la ley de Profesionalización del Futbol Femenino en Chile, que repito estaba bien intencionada, sin embargo, solo se apuntó a obligar a los clubes, que no estaban preparados, a contratar planteles profesionales”, indica.“Ahora que se debe implementar a nivel legislativo algo que pretende mejorar la actividad del fútbol profesional en Chile, esta vez sí se tome en consideración los aspectos en que los actores del fútbol estamos poniendo las alertas, sino pasará que nuevamente toda la actividad del fútbol sufrirá por estas decisiones”, comenta.

El Sifup también reacciona

El Sifup tiene una visión absolutamente contrapuesta. “Carta a nombre del secretario general de la Federación, que es el mismo de la ANFP, y filtrada a los medios de comunicación, es el dogmático uso de política del terror por parte de dirigentes”, declaró la entidad que agrupa a los futbolistas, a pocos minutos de que se conociera la categórica misiva.

“Esto demuestra los que todos los actores del fútbol sabemos: que el actual directorio junto a un grupo de clubes del Consejo de Presidentes no quieren separar la Federación de la ANFP”, apunta, en la línea de una postura que ha mantenido desde que la materia se instaló en la discusión. “Esto acrecienta nuestro compromiso como gremio de seguir trabajando para mejorar la transparencia de nuestro fútbol y luchar para que la Federación sea un organismo independiente a la Asociación”, apunta.

Este miércoles, a propósito del presunto incumplimiento de la ANFP en relación al mando de la FIFA para regular el préstamo de futbolistas, la organización presidida por Gamadiel García vuelve a arremeter. “Este hecho, junto con ser muy grave, demuestra la completa negligencia de la ANFP ante un tema tan delicado como es regular los préstamos de jugadores. Además, representa incoherencia en su actuar, al no obedecer políticas de desarrollo basados en la transparencia solicitados por FIFA, intentando, al mismo tiempo, imponer una política del terror, con una supuesta amenaza de este organismo en sancionar a nuestro país por el trabajo legislativo que se está realizando para separar la Federación de Fútbol de Chile de la ANFP”, sostiene.

“Frente a este hecho, como gremio nos cuestionamos el real interés que tiene el actual directorio de la asociación de separar a la ANFP de la federación, donde en esta última deberían participar todos los actores relevantes del fútbol, si en una de las pocas normas que exige la FIFA para trabajar en conjunto con estos grupos, la mesa encabezada por Pablo Milad y Jorge Yunge lo desestiman”, concluye.