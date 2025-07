Por qué Sean “Diddy” Combs no fue declarado culpable de los cargos más graves y cómo vivió “eufórico” el veredicto

En Estados Unidos -y en buena parte del mundo- a esta hora cunde el estupor. El juicio contra el cantante Sean “Diddy” Combs ha llegado a su esperado veredicto luego de varios meses.

Este miércoles 2 de julio, el magnate multimillonario del hip hop fue declarado culpable de dos cargos de tráfico sexual con fines de prostitución tras un juicio de ocho semanas.

Sin embargo, el jurado federal en Manhattan lo absolvió de los tres cargos más graves en su contra: tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado. Este cargo acusaba al famoso productor de obligar a mujeres a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos masculinos, con la ayuda de un equipo de empleados calificados de “dóciles”.

Con ello, el rapero zafa de la cadena perpetua, pero ambos cargos en que fue declarado culpable lo podrían llevar a una condena de 10 años cada uno. En cualquier caso, medios como The New York Times han publicado que Combs ha sentido este resultado como una “victoria” y lo más cercano a una absolución. Básicamente estaba “eufórico”, según describen.

UltraViolet, una organización de derechos de las mujeres, hizo una declaración en respuesta al veredicto de Sean Combs: “El veredicto de hoy no solo mancha un sistema de justicia penal que durante décadas no ha logrado responsabilizar a abusadores como Diddy, sino que también denuncia una cultura en la que la incredulidad de las mujeres y víctimas de agresión sexual sigue siendo endémica. Seguiremos apoyando a las valientes mujeres y hombres que asumieron grandes riesgos para revelar la verdadera persona que Diddy es”.

Por qué Combs fue absuelto de los cargos más graves

Para resumir un momento turbulento en el tribunal: Sean Combs fue absuelto de los cargos más graves en su contra, incluyendo el tráfico sexual de la cantante Casandra Ventura y otra exnovia.

¿Qué pasó al respecto? The New York Times lo explicó de la siguiente manera: el jurado no estaba convencido de que esas mujeres fueran coaccionadas para participar en los maratones sexuales con acompañantes masculinos, el núcleo del caso. Tampoco estaban convencidos de que él dirigiera una organización de crimen organizado responsable de conspirar para cometer delitos.

La mayor victoria de la defensa en este caso fue convencer al jurado de que las dos exnovias de Combs no fueron coaccionadas a tener encuentros sexuales con acompañantes masculinos durante años. Mediante rigurosos contrainterrogatorios de los testigos, los abogados del intérprete señalaron mensajes de texto en los que las mujeres expresaban su entusiasmo y consentimiento por los encuentros sexuales.

Los nombres de famosos que se han mencionado en el juicio contra Sean “Diddy” Combs. Foto: REUTERS.

Las mujeres declararon que le decían a Combs lo que sabían que él quería oír y que estaban atrapadas en relaciones manipuladoras y controladoras. En resumen: el jurado no consideró que el trato del hiphopero a sus novias fuera tráfico sexual.

En sus alegatos finales, la defensa del artista reconoció que él había participado en violencia doméstica y consumo de drogas, pero argumentaron que la acusación de que era traficante sexual o cabecilla de un grupo criminal era absolutamente “exagerada”.

Antes de la lectura del veredicto, Sean Combs entró en la sala y dijo “lo tenemos todo bajo control” a su familia. Estaba leyendo una copia impresa del Salmo 11, según publicó el Times. Cuando se leyó el primer veredicto de “no culpable” por crimen organizado, un familiar se quedó sin aliento. Al llegar los veredictos de “no culpable” por tráfico sexual, su familia y su equipo legal rompieron a llorar. Tras la lectura del veredicto completo, Combs se volvió hacia su familia y soltó un “me voy a casa”. El juez decidirá aquella resolución esta tarde.

Tras el final, el hombre también conocido como “Puff Daddy” celebró su victoria en los tribunales rezando, mientras su familia aplaudía y sus abogados se abrazaban en un ambiente de jolgorio, algunos de ellos llorando.

El jurado en el juicio estuvo compuesto por un grupo racialmente diverso de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 30 y 74 años de edad que viven en Manhattan, el condado de Westchester y el Bronx. El tribunal no ha hecho públicos los nombres de los jurados, lo que es común en juicios de alto perfil donde su seguridad es una preocupación y un punto alto del caso.

Tras el veredicto del jurado, no hay más que esperar a que se dicte formal sentencia. Durante este tiempo, tanto la fiscalía como el tribunal presentarán sus posibles sentencias para “Diddy”.

Se espera que el equipo legal de “Diddy” pida su liberación bajo fianza, considerando el tiempo que ya lleva tras las rejas -desde septiembre- y que es la primera vez que se le condena por este cargo. Por su lado, la fiscalía buscará una condena máxima de 20 años. En Estados Unidos, la pena máxima por ejercer transporte con fines de prositución es de 10 años. Dado que Combs fue hallado culpable en dos de estos cargos, la fiscalía buscará un máximo de dos décadas, una por cargo.

Mientras se le dicta sentencia, Diddy podría ser liberado. Esto dependerá de la decisión del juez en un par de horas durante este día.