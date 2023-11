El desconocido portazo del Ingeniero: el día en que Sergio Jadue le ofreció la banca de la Roja a Manuel Pellegrini

La selección chilena está en plena búsqueda de entrenador. La renuncia de Eduardo Berizzo, tras el empate con Paraguay, obligó no sólo a que la visita a Ecuador haya sido enfrentada con un interino como Nicolás Córdova, sino que además la directiva de la Federación de Fútbol de Chile tenga que salir a dar con un reemplazante, en el afán de volver a una Copa del Mundo después de dos fracasos consecutivos. Y cada vez que está vacante la banca de la Roja, hay un nombre que aflora por inercia, casi de manera automática: Manuel Pellegrini.

Lo cierto es que el Ingeniero siempre ha estado en el radar de la Selección. Su currículum lo avala, más cuando lleva años destacando a nivel internacional. Por lo mismo, su nombre siempre ha sido objeto de seguimiento por las diferentes directivas que han estado al mando del fútbol chileno. Todos lo quieren.

Con el transcurso de los años, las historias de rechazos del DT a la banca han sido una constante. Incluso, con el tiempo, van apareciendo ofrecimientos, como la que le hizo Sergio Jadue en el inicio de su proceso. El calerano quiso tenerlo en la banca en el 2012, incluso antes de fichar a Jorge Sampaoli, quien ese momento era el técnico del momento del fútbol local por su campaña en Universidad de Chile. El exdefensor destacaba como estratega del Málaga, club donde cosechó una de sus mejores campañas.

La idea de traer al DT tomó fuerza el 14 de noviembre de 2012. Ese mismo día, en el camarín, Sergio Jadue le pidió a Claudio Borghi dar un paso al costado tras caer por 1-3 frente a Serbia, en un amistoso disputado en Suiza. “Me han pedido que dé un paso al costado, cosa que entiendo perfectamente. Ya se le anunció a los jugadores y a los dirigentes; a partir de este momento, dejo de ser el entrenador nacional, cosa que es muy triste”, expresó el Bichi.

Ese mismo día, Sergio Jadue comenzó el plan para intentar sellar el arribo de Pellegrini. El calerano aprovechó la estadía en Europa junto a sus directores y le pidió a Cristián Varela, en ese entonces miembro del directorio, que visitara al exitoso técnico chileno. La cita se realizó, pero la negativa fue la misma que se escucha año tras año. El Ingeniero avisó que tenía contrato vigente con el Málaga y que no estaba dispuesto a romperlo.

Desde ahí, en adelante, los ofrecimientos han sido múltiples. No son pocos los que aguardan por la ocasión en que el Ingeniero, el DT chileno más laureado a nivel internacional, asuma la dirección técnica del combinado nacional. En su labor de comentarista de TV, Johnny Herrera postuló al estratega del Betis. “El tipo es criado y nacido en Chile... El país le dio prácticamente todo y ahora, por favor, es el momento que él nos de algo a nosotros”, dijo el exarquero de la U.

Más allá de que tenga contrato vigente en el fútbol español, Pellegrini cerró la puerta a un hipotético acercamiento que pueda llegar desde Quilín. Una vez más, el DT pegó el portazo. Así quedó de manifiesto en entrevista con el medio hispano Relevo. “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa”, afirmó, deslizando una visión crítica hacia la mesa que preside Pablo Milad. En lo inmediato, el estratega de 70 años esfumó cualquier atisbo de interés. No es la primera vez que ocurre. ¿Cuáles son los motivos que alejan a Manuel Pellegrini de concretar esa amalgama con el Equipo de Todos?

Si bien es cierto que varias veces ha abortado algunas chances de retornar al país, no es menos cierto que también reconoció que uno de los objetivos que le quedan en su carrera es poder encabezar al seleccionado nacional. Dicho esto, Pellegrini ha sido crítico del momento del fútbol chileno y de su funcionamiento más allá de lo deportivo, tal como recientemente lo hizo Alexis Sánchez, en aquella rueda de prensa en donde fueron tema las duchas de Pinto Durán y el desagüe del estadio Monumental.

“Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia”, declaró en la entrevista con Relevo.

Corría octubre de 2021 y, en medio de las Clasificatorias para Qatar 2022, Pellegrini habló con el Diario de Sevilla y abordó esta misma temática. Ahí explicitó su predilección por trabajar en equipos. “Mientras tenga la oportunidad de dirigir clubes, lo haré. Yo consideraría un proyecto serio (en Chile) pero, de momento (la asociación) no está haciendo las operaciones futbolísticas como me gustaría”, manifestó en aquella ocasión.

Pellegrini ha criticado la labor de la ANFP. Pero hace unos años, uno de sus más cercanos fue presidente: Arturo Salah. A raíz del nexo de amistad entre ambos, la opción de que llegara a la banca de la Roja era inevitable. El ex DT de Colo Colo y la U fue el inquilino de la sede de Quilín entre 2016 y 2019. Tras la salida de Jorge Sampaoli, optó por técnicos de un perfil distinto al casildense durante su periodo: Juan Antonio Pizzi y Reinaldo Rueda. El arribo del colombiano era una apuesta casi personal de Salah, quien lo trajo desde Flamengo. “Tuve de presidente a un amigo mío, que hicimos carrera de jugador y técnico juntos, pero entonces tenía contrato vigente y no iba a romperlo”, dijo el Ingeniero, quien durante el mandato de Arturo Salah estuvo en el Hebei Fortune chino y el West Ham United.

Clubes y contratos

Además de su mirada crítica a la actividad en el país, otro aspecto que aleja el retorno de Manuel Pellegrini dice relación con que no es de los que rompen los contratos que firman. Durante su carrera en el extranjero, sólo en el West Ham dejó su cargo antes de finalizar una temporada. En mayo de 2018 firmó por tres años con los Hammers y en diciembre de 2019, en medio de su segunda campaña, fue destituido por malos resultados.

Luego de su última renovación con el Betis, el DT nacional tiene vínculo con los andaluces hasta junio de 2026, época que coincide con la realización del Mundial de Norteamérica. Entonces, en este sentido, la opción del Ingeniero quedaría postergada para el próximo proceso clasificatorio, cuando el técnico tenga 73 años. “Me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis”, dijo, complementando que hace falta un programa de desarrollo en el fútbol criollo.

El ex Villarreal, Real Madrid y Málaga también ha declarado abiertamente que prefiere trabajar en clubes más que en seleccionados nacionales, porque la labor en un equipo es más constante en el tiempo. “No me gusta el trabajo de una selección, de estar una vez al mes teniendo a los jugadores para transmitir dos o tres conceptos tácticos y jugar una eliminatoria. Me gusta estar en el día a día, ver una mejoría constante en los jugadores. Pero sí me encantaría acabar mi carrera dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección”, respondió en el diálogo con Relevo.

Otro que advirtió a Pellegrini fue Arturo Vidal. “No me gustaría ver a Pellegrini en la selección, porque todo el cariño, todo el respeto que él ha hecho en toda su carrera, se le puede manchar en la Selección si le va mal”, comentó en sus redes sociales. El Rey no tuvo problemas para llenar de elogios al estratega. “Es un entrenador que ha hecho una carrera espectacular, siempre lo he dicho. No lo conozco personalmente, no sé cómo trabaja. Lo que he hablado con Claudio (Bravo) es que es de los entrenadores antiguos que trabaja con su forma de ser, su forma de entrenar”, cerró.

Los caminos de la Roja y el entrenador seguirán separados, hasta nuevo aviso. La ANFP tiene trabajo: encontrar al nuevo jefe de la Roja y acertar con el nombramiento, porque el Mundial está en juego. Nada menos.